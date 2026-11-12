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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirलद्दाख: हिल काउंसिल चुनावों को टालने की मांग, KDA के सदस्य सज्जाद कारगिली जाएंगे लेह

लद्दाख: हिल काउंसिल चुनावों को टालने की मांग, KDA के सदस्य सज्जाद कारगिली जाएंगे लेह

KDA के सदस्य सज्जाद कारगिली लेह जाएंगे और वहां LAB के साथ बातचीत का अगला दौर करेंगे. हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव को मई 2027 तक टालने की मांग कर रहे हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 12 Nov 2026 09:08 PM (IST)
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कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रतिनिधि शुक्रवार को लेह जाएंगे. वहां वे लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के नेताओं से मुलाकात करेंगे, ताकि 4 दिसंबर को होने वाले हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के विरोध को लेकर आपसी तालमेल बिठाया जा सके.

कारगिल में आज (12 नवंबर) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए KDA ने कहा कि दोनों समूह लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चुनावों को अप्रैल या मई 2027 तक टालने की मांग कर रहे हैं. लेकिन उपराज्यपाल (LG) के नेतृत्व वाला प्रशासन अपनी बात पर अड़ा हुआ है. ये चुनाव अभी 4 दिसंबर को होने हैं.

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KDA के सदस्य सज्जाद कारगिली जाएंगे लेह

KDA के सदस्य सज्जाद कारगिली लेह जाएंगे और वहां LAB के साथ बातचीत का अगला दौर करेंगे. इसका मकसद आगे की रणनीति तय करना और अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक संयुक्त योजना बनाना है. KDA और LAB के नेताओं ने बुधवार को लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें उन्होंने प्रशासन के उस फैसले की आलोचना की, जिसके तहत स्थानीय लोगों से सलाह लिए बिना कड़ाके की ठंड के बीच हिल काउंसिल के चुनाव कराए जा रहे हैं.

हिल काउंसिल चुनावों को टालने की मांग

सज्जाद कारगिली समेत दोनों समूहों के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि 21 नवंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव और 4 दिसंबर को होने वाले हिल काउंसिल चुनावों को टाल दिया जाए. इन नेताओं में KDA के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई, LAB के सह-अध्यक्ष शेरिंग दोरजे लकरुक, सोनम वांगचुक और सांसद मोहम्मद हनीफा शामिल हैं.

हिल काउंसिल चुनावों को टालने को लेकर क्या तर्क?

लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (LBA), लद्दाख गोंपा एसोसिएशन (LGA) और लद्दाख नंबरदार एसोसिएशन ने आगामी चुनावों के बहिष्कार की घोषणा कर दी है. दोनों समूहों का तर्क है कि सर्दियों के मौसम में लद्दाख की लगभग 20% से 30% आबादी—जिसमें छात्र, बुजुर्ग और व्यापारी शामिल हैं—देश के गर्म इलाकों में चली जाती है. ऐसे में, मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएगा.

वांगचुक ने की राष्ट्रपति और राहुल गांधी से दखल की अपील

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी भारत की राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से इस मामले में दखल देने की अपील की है. साथ ही, उन्होंने बुधवार को लेह में धरना-प्रदर्शन भी शुरू किया. मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदर्श आचार संहिता के तहत निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) जारी किए जाने के बावजूद, LAB ने आज लेह के NDS मेमोरियल पार्क में धरना शुरू कर दिया. बाद में लेह पुलिस ने कार्यकर्ता और LAB सदस्य सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया और निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए उन्हें अपने घर पर ही रहने की सलाह दी.

नया आंदोलन शुरू करने की चेतावनी

चूंकि प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है, इसलिए यह मामला अब केवल सर्दियों के समय तक सीमित नहीं रह गया है. KDA और LAB अब हाल ही में हुए प्रशासनिक पुनर्गठन का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत लद्दाख को दो से बढ़ाकर आठ जिलों में बांट दिया गया और जनता से व्यापक परामर्श किए बिना ही 100 हिल काउंसिल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित कर दिया गया.

दोनों समूहों ने इस मुद्दे पर एक नया आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है. उनका आरोप है कि LG वीके सक्सेना द्वारा एकतरफा तरीके से लिए गए फैसले लद्दाख में लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह हैं.

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा क्या बोले?

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने 10 नवंबर को एक बयान में 4 दिसंबर के चुनाव कार्यक्रम का बचाव किया. उन्होंने कहा, ''आठ नई बनी हिल काउंसिल को सशक्त बनाने के लिए अभी चुनाव कराना जरूरी है, ताकि वे मार्च में वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले बजट संबंधी फैसले ले सकें.''

कुंद्रा ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय (MHA), LAB और KDA के बीच होने वाली औपचारिक बातचीत का अगला दौर फिलहाल रुक गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है, और अब यह बातचीत संभवतः दिसंबर में चुनाव खत्म होने के बाद ही फिर से शुरू हो सकेगी.

कैंडल मार्च निकालने की घोषणा

इसके अलावा, KDA ने घोषणा की है कि शनिवार शाम को कारगिल में एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा. यह मार्च एकजुटता दिखाने और लद्दाख के लोगों की चिंताओं और मांगों को उजागर करने के लिए आयोजित किया जा रहा है.

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Published at : 12 Nov 2026 09:08 PM (IST)
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