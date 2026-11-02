अनंतनाग में नमाज के दौरान मस्जिद पर हुआ पथराव, हिरासत में 4 लोग

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में नमाज के दौरान एक मस्जिद पर पथराव और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. रविवार (1 नवंबर) को ईशा की नमाज के वक्त कुछ लोगों ने पेहरू शेरबाग इलाके में स्थित एक मस्जिद को निशाना बनाया. हमले में मस्जिद की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि वहां नमाज पढ़ रहे कुछ लोग भी घायल हो गए. घटना के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

जानकारी के मुताबिक, रविवार रात ईशा की नमाज के दौरान कुछ उपद्रवियों ने मस्जिद पर पथराव शुरू कर दिया. इस दौरान इमारत में जमकर तोड़फोड़ की गई. पथराव की चपेट में आने से मस्जिद में मौजूद कुछ लोगों को चोटें आईं. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो मस्जिद के सामने स्थित एक घर से रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें हमले और तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं.

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मस्जिद में नमाज को लेकर था विवाद

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस घटना के पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बताया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि यह इमारत पहले एक घर थी, जिसे अहले-हदीस विचारधारा को मानने वाले लोगों ने मस्जिद में बदल दिया था. यहां करीब एक सप्ताह पहले ही नमाज शुरू हुई थी.

वहीं, हनफी विचारधारा से जुड़े कुछ स्थानीय निवासी इस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे. इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई और मामला बढ़ने के बाद कुछ लोगों ने नमाज के दौरान मस्जिद पर पथराव कर दिया.

पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने इस मामले में FIR नंबर 404/2026 दर्ज की है. साथ ही चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.

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पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घटना को सांप्रदायिक रंग न दें और बिना पुष्टि वाली जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें. पुलिस के मुताबिक, इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है.

इस बीच, शिवसेना कश्मीर डिवीजन के अध्यक्ष और प्रभारी मोहम्मद शफी मागरे ने भी हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है. उन्होंने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.