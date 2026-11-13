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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकिश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद एक्शन, 3 आतंकियों पर 30 लाख का इनाम; पोस्टर जारी

किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद एक्शन, 3 आतंकियों पर 30 लाख का इनाम; पोस्टर जारी

किश्तवाड़ पुलिस ने दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों (SPOs) की हत्या के बाद, तीन सक्रिय आतंकवादियों के लिए 'वांटेड' पोस्टर जारी किए हैं. इन आतंकवादियों की जानकारी देने पर 30 लाख के नकद इनाम की घोषणा है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 13 Nov 2026 03:08 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ पुलिस ने दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों (SPOs) की हत्या के बाद, तीन सक्रिय आतंकवादियों के लिए 'वांटेड' पोस्टर जारी किए हैं. इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी में मदद करने वाली पक्की जानकारी देने पर कुल 30 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की गई है. सुरक्षा बलों द्वारा चिनाब घाटी के ऊपरी इलाकों में तलाशी अभियान तेज किए जाने के बीच, जिले भर के प्रमुख जांच बिंदुओं और सार्वजनिक स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं.

किश्तवाड़ जिला पुलिस द्वारा जारी इन पोस्टरों में तीन सबसे वांछित आतंकवादियों की तस्वीरें और विवरण दिए गए हैं. उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने वाले को प्रति आतंकवादी 10 लाख रुपये, यानी कुल 30 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. जिन आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए हैं, उनकी पहचान मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर, रियाज अहमद उर्फ हजारी और मुदस्सिर हुसैन के रूप में हुई है.

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दो SPO के गोलियों से छलनी शव मिले के बाद की गई घोषणा

यह घोषणा तब की गई है जब गुरुवार सुबह किश्तवाड़ में दो SPO, बाबी चंद और रशपाल कुमार के गोलियों से छलनी शव मिले. ये दोनों बुधवार से लापता थे. गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ के दच्छन इलाके के कियार सेक्टर से दो लापता SPO—रशपाल कुमार (45) और बॉबी चंद (57)—के गोलियों से छलनी शव बरामद किए. ये दोनों कियार दच्छन के रहने वाले थे.

ये दोनों अधिकारी बुधवार सुबह, 11 नवंबर को बसनान इलाके में भारतीय सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल्स की एक टीम के साथ गए थे, तभी वे लापता हो गए. मरवाह सेक्टर में स्थित अपने अस्थायी ऑपरेटिंग बेस (TOB) पर वापस न लौटने के कुछ ही समय बाद, घने जंगल वाले इलाके में गोलियां चलने की आवाजें सुनी गईं और उनके सर्विस हथियार भी गायब पाए गए. 

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आतंकवादियों के ठिकाने से किए AK-47 का गोला-बारूद बरामद

दच्छन और मरवाह के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के साथ-साथ, पुलिस ने हाल ही में दो संदिग्ध 'ओवरग्राउंड वर्करों' को गिरफ्तार किया है. इनमें मुदस्सिर हुसैन के पिता, तारिक अहमद गिनू भी शामिल हैं. इसके अलावा, पुलिस ने दच्छन में आतंकवादियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया है, जहां से AK-47 का गोला-बारूद और UBGL ग्रेनेड बरामद किए गए हैं.

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी हो, तो वे फोन नंबर 9797900958 और 199535 7494 पर संपर्क करें. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी.

Published at : 13 Nov 2026 03:08 PM (IST)
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Kishtwar News JAMMU KASHMIR NEWS
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