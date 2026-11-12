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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअनंतनाग रेलवे स्टेशन पर Vande Bharat के स्थायी ठहराव की मांग, CM उमर ने रेलमंत्री को लिखा पत्र

अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर Vande Bharat के स्थायी ठहराव की मांग, CM उमर ने रेलमंत्री को लिखा पत्र

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव को स्थायी करने की मांग की है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 12 Nov 2026 06:04 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव को स्थायी कर दिया जाए. मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल के तौर पर दिए गए ठहराव को जनता से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और दक्षिण कश्मीर के लिए एक ट्रांजिट हब के रूप में यह स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है.

दरअसल,  2 नवंबर 2026 को लिखे गए एक पत्र (जो आज, 12 नवंबर को सामने आया) में, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रेल मंत्रालय से आग्रह किया कि जम्मू तवी–श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के मौजूदा अस्थायी ठहराव को एक स्थायी ठहराव में बदल दिया जाए.

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'वंदेभारत एक्सप्रेस के अस्थायी ठहराव का स्थानीय ने किया स्वागत'

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय लोगों ने इस अस्थायी ठहराव का दिल से स्वागत किया है, जिससे रोज़मर्रा के सफर में काफी आसानी हुई है. अनंतनाग, बनिहाल और श्रीनगर के बीच सबसे बड़ा कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट हब है. साथ ही, यह पूरे दक्षिण कश्मीर के टूरिज्म सर्किट का मुख्य केंद्र भी है, जिसमें धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण अमरनाथ यात्रा भी शामिल है.

'अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भी फायदा'

एक स्थानीय टूर ऑपरेटर ने कहा, "अगर रेलवे अनंतनाग को वंदे भारत ट्रेनों के लिए एक स्थायी स्टॉप बना देता है, तो इससे न केवल स्थानीय टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सालाना अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भी फायदा होगा. वे दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर सीधे अनंतनाग में उतर सकेंगे."

'छात्रों, मरीजों, व्यापारियों और पर्यटकों को सीधा फायदा'

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि एक स्थायी स्टॉप होने से अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा के हज़ारों छात्रों, मरीजों, व्यापारियों और पर्यटकों को सीधा फायदा होगा. उन्हें जम्मू की ओर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए श्रीनगर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस ठहराव की शुरुआत 10 जून को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच हुई एक बैठक के बाद हुई थी, जिसमें रेल मंत्री अनंतनाग में एक कमर्शियल स्टॉप देने के लिए सहमत हो गए थे.

2 सितंबर को, रेलवे बोर्ड ने जम्मू तवी–श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 26401/26402) के लिए एक अस्थायी ठहराव को मंज़ूरी दी और नॉर्दर्न रेलवे को निर्देश दिया कि वे टिकट बिक्री पर नज़र रखें, ताकि यह तय किया जा सके कि लंबे समय के लिए इसे जारी रखना सही रहेगा या नहीं.

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Published at : 12 Nov 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Ashwini Vaishnaw JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
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