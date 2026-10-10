ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirदिल्ली: CJP प्रदर्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती का सरकार पर हमला, 370 हटाने की दिलाई याद

दिल्ली: CJP प्रदर्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती का सरकार पर हमला, 370 हटाने की दिलाई याद

महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा. उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात का हवाला देकर केंद्र सराकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 10 Oct 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि विरोध को दबाने के बाद उसे नकारने की कोशिश की जाती है. महबूबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली के मौजूदा हालात की तुलना उस समय कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों से की है.

महबूबा ने लिखा कि दिल्ली के हालात उन्हें अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में पैदा हुई स्थिति की याद दिलाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय लोगों को घरों में बंद कर दिया गया था, इंटरनेट सेवाएं बंद थीं और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था. आगे लिखा- इसके बाद भाजपा ने दावा किया था कि किसी ने विरोध नहीं किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में 100 पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के SSP बदले
जम्मू-कश्मीर में 100 पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के SSP बदले
जम्मू और कश्मीर
आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने पर विवाद, PDP नेता को पुलिस ने बुलाया थाने
आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने पर विवाद, PDP नेता को पुलिस ने बुलाया थाने
जम्मू और कश्मीर
PDP नेता ने आतंकी बुरहान वानी को बताया 'शहीद', मचा सियासी बवाल
PDP नेता ने आतंकी बुरहान वानी को बताया 'शहीद', मचा सियासी बवाल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में नवरात्र से पहले कड़ी सुरक्षा, सरहद से शहर तक बढ़ाई गई निगरानी
जम्मू में नवरात्र से पहले कड़ी सुरक्षा, सरहद से शहर तक बढ़ाई गई निगरानी

यह भी पढ़ें- आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने पर विवाद, PDP नेता को पुलिस ने बुलाया थाने

दिल्ली में प्रदर्शन और आवाजाही पर सवाल

महबूबा ने अपनी पोस्ट में दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और आवाजाही पर लगी पाबंदियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में घेरेबंदी है, ट्रेनें रोकी गई हैं और जंतर-मंतर जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए हैं. उन्होंने आशंका जताई कि इन परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार यह दावा कर सकती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई विरोध नहीं हुआ.

‘विरोध दबाकर खामोशी को सहमति बताया जाता है’

पीडीपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि पहले विरोध को कुचला जाता है और फिर उसके अस्तित्व से इनकार कर दिया जाता है. उन्होंने कहा कि इस तरह जबरन थोपी गई खामोशी को लोगों की सहमति के रूप में पेश किया जाता है. 

केंद्र की नीतियों पर विपक्ष का निशाना

महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम और प्रदर्शनकारियों की आवाजाही चर्चा में हैं. उन्होंने अपने बयान में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में लागू प्रतिबंधों और दिल्ली की मौजूदा स्थिति के बीच समानता बताने की कोशिश की.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में 100 पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के SSP बदले

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
Read More
Published at : 10 Oct 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir News SHRINAGAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में 100 पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के SSP बदले
जम्मू-कश्मीर में 100 पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के SSP बदले
जम्मू और कश्मीर
आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने पर विवाद, PDP नेता को पुलिस ने बुलाया थाने
आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने पर विवाद, PDP नेता को पुलिस ने बुलाया थाने
जम्मू और कश्मीर
PDP नेता ने आतंकी बुरहान वानी को बताया 'शहीद', मचा सियासी बवाल
PDP नेता ने आतंकी बुरहान वानी को बताया 'शहीद', मचा सियासी बवाल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में नवरात्र से पहले कड़ी सुरक्षा, सरहद से शहर तक बढ़ाई गई निगरानी
जम्मू में नवरात्र से पहले कड़ी सुरक्षा, सरहद से शहर तक बढ़ाई गई निगरानी
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
बिहार
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
क्रिकेट
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
इंडिया
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
ओटीटी
नानी ने The Paradise के ओटीटी वर्जन में किए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
'द पैराडाइज' के ओटीटी वर्जन में हुए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
इंडिया
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
ट्रेंडिंग
सांड ने किया हमला, कार का किया कबाड़ा; वीडियो वायरल
सांड ने किया हमला, कार का किया कबाड़ा; वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
खेत की मेड़ पर उगाएं मोरिंगा, फसल के साथ कमाई में मिलेगा बोनस
खेत की मेड़ पर उगाएं मोरिंगा, फसल के साथ कमाई में मिलेगा बोनस
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget