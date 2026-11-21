लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) की 100 सीटों के लिए मतदान से पहले ही, भाजपा के बाद अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपनी पहली सीट जीत ली है. यह सीट कारगिल पहाड़ी परिषद में महिलाओं के लिए आरक्षित थी. इससे पहले, चांगथांग पहाड़ी परिषद के समद-खरनाक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दोरजे अंगचुक के निर्विरोध चुने जाने के साथ ही भाजपा ने अपना खाता खोल लिया था.

शुक्रवार, 20 नवंबर, जोकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी, को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) कारगिल के लोत्सुम निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार सैयद (सयिदा) बानू निर्विरोध चुनी गईं. हिल कौंसिल के लिए 4 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले यह कांग्रेस की पहली जीत.

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महिलाओं के लिए आरक्षित है ये सीट

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, लोत्सुम (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7) LAHDC-कारगिल की 21 सीटों में से एक है. यह महिलाओं के लिए आरक्षित है और इसमें लोत्सुम, ताचा और स्कम्बु पंचायत हलके शामिल हैं. कारगिल में कांग्रेस की यह पहली जीत, भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा चांगथांग जिले में पहली सीट निर्विरोध जीतने के ठीक बाद आई है. वहां समद-खरनाक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दोरजे अंगचुक निर्विरोध चुने गए थे.

खांगराल, शाकर और चिकतान में कोई नामांकन नहीं

तीन निर्वाचन क्षेत्रों (खांगराल, शाकर और चिकतान) में स्थानीय स्तर पर बहिष्कार के आह्वान के कारण कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ. वहीं, लोत्सुम सीट पर भी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया गया है. ऐसे में, 21 सदस्यीय कारगिल परिषद की बाकी 17 सीटों के लिए 4 दिसंबर, 2026 को मतदान होगा.

इस तरह, दो उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने और तीन सीटों पर बहिष्कार के कारण, अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के 8 जिलों में 4 दिसंबर को अधिकतम 95 सीटों के लिए मतदान होगा. हालांकि लद्दाख के राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने आज नाम वापस लेने की समय-सीमा खत्म होने के बाद मैदान में बचे उम्मीदवारों की अंतिम सूची अभी जारी नहीं की है, लेकिन नाम वापस लेने की प्रक्रिया से पहले, आठ पहाड़ी परिषदों के 100 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 541 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे.

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