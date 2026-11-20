पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की आगामी सभी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि जब तक 15 नवंबर को हुई 'फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट' (FAA) परीक्षा में हुई धांधली की पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए.

श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि 'फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट' परीक्षा में हाल ही में पकड़े गए नकल रैकेट से पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से एक बड़ा माफिया काम कर रहा है. इस परीक्षा में 600 पदों के लिए लगभग 1.60 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे.

JKSSB की सफाई पर क्या बोली इल्तिजा मुफ्ती

इल्तिजा मुफ्ती ने JKSSB द्वारा धांधली के मामले पर दी गई सफाई को 'खुद को क्लीन चिट देने' जैसा बताया. उन्होंने कहा, "जम्मू में पुलिस ने वायरलेस डिवाइस, 22 मोबाइल फोन और 4 गाड़ियां जब्त की हैं, और अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है. इससे साबित होता है कि यह एक बहुत ही सुनियोजित रैकेट है, न कि कोई इकलौती घटना, जैसा कि JKSSB दावा कर रहा है."

इल्तिजा ने कहा, "JKSSB ने अपने बयान में इसे एक अलग-थलग (इकलौती) घटना बताया है. यह पूरी तरह से झूठ है. 2019 से, जम्मू-कश्मीर में लगभग हर भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है चाहे वह पुलिस सब-इंस्पेक्टर, जल शक्ति, सिविल सेवा, या फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की परीक्षा हो." उन्होंने 2022 की चर्चित पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय पेपर 15 से 20 लाख रुपये में बेचे गए थे.

इल्तिजा मुफ्ती ने उठाया सवाल

इल्तिजा ने सवाल उठाया कि JKSSB के सख्त जांच और तलाशी के दावों के बावजूद, उम्मीदवार अपने कानों में माइक्रो-चिप कैसे ले जाने में कामयाब रहे? उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि इस रैकेट के सिलसिले में अब तक JKSSB के कम से कम 4 कर्मचारियों और अन्य विभागों के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

उन्होंने कहा, "इन माइक्रो-चिप्स पर केवल कॉल आ सकती है, इनसे कोई जानकारी बाहर नहीं भेजी जा सकती. इसका मतलब है कि पेपर अंदर से ही किसी ने लीक किया था—शायद किसी इनविजिलेटर (निरीक्षक) ने पेपर की फोटो खींची और उसे बाहर भेज दिया, जहां से इंटरनेट पर जवाब खोजकर वापस अंदर भेज दिए गए."

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि JKSSB ने 2023 से 2026 के बीच उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क के नाम पर लगभग 113 करोड़ रुपये वसूले हैं, जबकि घोटालों के कारण परीक्षाएं बार-बार रद्द हो रही हैं. उन्होंने कहा, "छात्र दिन-रात मेहनत करते हैं, भारी फीस भरते हैं, और फिर परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं. यह पैसा कहाँ जाता है? JKSSB किसी माफिया की तरह काम कर रहा है."

परीक्षाएं कराने को लेकर पूछा सवाल

इल्तिजा ने यह भी सवाल उठाया कि 'एप्टेक' (Aptech) जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को, जिसका पिछला रिकॉर्ड सबको पता है, परीक्षाएं कराने का काम क्यों सौंपा गया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए इल्तिजा ने कहा कि जब छात्र उनके कार्यालय पहुंचे, तो उन्होंने दावा किया कि JKSSB उनके नियंत्रण में नहीं है.

उन्होंने कहा, "अगर JKSSB आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपने मई में समीक्षा बैठक कैसे की और इसके कामकाज की समीक्षा करने तथा पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करने के बारे में ट्वीट कैसे किया? जब आपको श्रेय चाहिए होता है, तो JKSSB आपका हो जाता है. और जब आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं, तो यह आपका नहीं रहता."

पुलिस सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा पर जताई चिंता

इल्तिजा ने 29 नवंबर को होने वाली पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर भी चिंता जताई, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर के हर युवा को JKSSB पर जायज शक है. उन्होंने कहा, "आज का युवा सरकारी नौकरी का सपना देखता है क्योंकि जम्मू-कश्मीर एक संघर्ष वाला क्षेत्र (conflict zone) है और सरकारी नौकरी सबसे सुरक्षित विकल्प है. लेकिन अगर युवा निराश है, डिप्रेशन में है, या नशे की ओर बढ़ रहा है, तो इसके लिए JKSSB और NC सरकार जिम्मेदार हैं."

इल्तिजा ने इस धांधली (cheating racket) की पारदर्शी जांच, JKSSB अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और उम्मीदवारों का भरोसा बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की. इस बीच, 20 नवंबर को जम्मू में नौकरी चाहने वाले युवा इकट्ठा हुए और उन्होंने 15 नवंबर को हुई FAA परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की.

हालांकि, प्रशासन और JKSSB ने अभी तक न तो FAA परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है और न ही आगामी परीक्षाओं पर कोई रोक लगाई है, जबकि इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच चल रही है.

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