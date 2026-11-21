जम्मू के सीमावर्ती इलाके अरनिया में स्थानीय लोगों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है. लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है. पकड़े गए युवक की पहचान 20 वर्षीय अवैस रजा पुत्र इमदाद हुसैन के रूप में हुई है और उसके पास से पाकिस्तानी दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश में है कि वो कैसे अंदर घुसा था. ये युवक यूं ही इधर उधर घूम रहा था, लोगों को शक हुआ तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

डेढ़ किलोमीटर तक भारतीय सीमा में घुसा

दरअसल, ये पाकिस्तानी युवक सीमा पर हुई तारबंदी को पार करके करीब डेढ़ किलोमीटर भारतीय सीमा में घुस आया था. शनिवार तड़के जम्मू में पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अरनिया सेक्टर से करीब डेढ़ किलोमीटर अंदर घुसे एक पाकिस्तानी शख्स को स्थानीय लोगों पकड़ लिया. इलाके में घूम रहे एक अनजान शख्स को जैसे ही गांववालों ने पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कई पाकिस्तानी दस्तावेज बरामद हुए.

सूत्रों के मुताबिक, अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 1.5 km अंदर स्थित साई बॉर्डर पुलिस पोस्ट के पास, हारा पीर ब्रिज के इलाके में स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा था. बताया जा रहा है कि उसके पास से पाकिस्तानी पहचान के दस्तावेज बरामद हुए हैं.

पुलिस कर रही पूछताछ

सूत्रों ने बताया कि आगे की जांच-पड़ताल के लिए इस व्यक्ति को अरनिया पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. अरनिया में घुसे इस पाकिस्तानी युवक की पहचान अवैस रजा पुत्र इमदाद हुसैन, निवासी बस्ती गोकल, तहसील करोड़ लाल हुसैन, जिला लेहिया, पंजाब, पाकिस्तान के रूप में हुई है.

पकड़े गए युवक के पास से पाकिस्तानी पहचान दस्तावेज और कुछ नकदी भी बरामद हुई है. फिलहाल, आगे की पूछताछ और जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए यह व्यक्ति अरनिया पुलिस स्टेशन की हिरासत में रखा गया है.

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