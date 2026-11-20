केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार, 21 नवंबर 2026 को पंचायत आम चुनाव होने हैं. इसके साथ ही लेह और करगिल नगर समितियों के चुनाव भी होंगे, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नवंबर 2023 में पिछली समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, 2026 के ये नगर निकाय चुनाव 2018 के बाद लद्दाख में होने वाले पहले स्थानीय शहरी निकाय चुनाव हैं.

केंद्र शासित प्रदेश में लागू 'जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम' के तहत होने वाले ये चुनाव, 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने के बाद लद्दाख में होने वाले पहले पंचायत चुनाव हैं. मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने बताया है कि निर्वाचित निकायों के पास 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप शक्तियां होंगी.

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अधिकारियों के अनुसार, लेह, करगिल, नुब्रा, शाम और चांगथांग सहित विभिन्न जिलों में आज मतदान दलों, CAPF और ITBP की सुरक्षा इकाइयों को रवाना किया गया. दूर-दराज के इलाकों में जाने वाली टीमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और मतपेटियों के साथ अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए सबसे पहले निकलीं.

ठंड को देखते हुए मतदान में की गई हीटर की व्यवस्था

कड़ाके की ठंड को देखते हुए, प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर हीटर की व्यवस्था की है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतारें बनाई हैं. चुनाव के आंकड़े साझा करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के 192 पंचायत हलकों में से 55 सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि बाकी 137 सीटों के लिए चुनाव होंगे.

इसी तरह, पंच के 1428 उम्मीदवारों में से 1186 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. लेह नगर परिषद के सभी 21 वार्डों में चुनाव होंगे, जबकि करगिल नगर परिषद के 17 वार्डों में से चार वार्डों में प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं. 21 वार्डों वाली लेह नगर समिति में 2,720 मतदाता हैं, जबकि 17 वार्डों वाली करगिल नगर समिति में 645 पंजीकृत मतदाता हैं.

सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट

मतदान सुबह 8:00 बजे शुरू होगा और शाम 5:00 बजे समाप्त होगा. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पूरे लद्दाख में 21 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और पात्र सरकारी कर्मचारियों को मतदान करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश (स्पेशल कैजुअल लीव) दिया है.

विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक रैलियों पर रोक

आदर्श आचार संहिता के तहत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान संपन्न होने तक लेह और करगिल नगर निगम क्षेत्रों में राजनीतिक धरनों, विरोध प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी है. कल होने वाले मतदान के बाद, पूरी नगर निकाय और पंचायत चुनाव प्रक्रिया 30 नवंबर, 2026 तक पूरी हो जाएगी. इसके बाद 4 दिसंबर, 2026 को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव होंगे.

लद्दाख के 100 निर्वाचन क्षेत्रों में फैले सभी आठ LAHDC के लिए चुनाव 4 दिसंबर को होंगे. पहले के दो जिलों को विभाजित करके आठ जिले बनाए जाने के बाद, LAHDC निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ गई है. अब लेह और करगिल में 26-26 निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय, पूरे लद्दाख में कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र हो गए हैं. परिसीमन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की गई है, जिसमें जनसंख्या और मौजूदा पंचायत हलकों तथा नगर निगम वार्डों को ध्यान में रखा गया है.

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