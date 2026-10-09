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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirआतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने पर विवाद, PDP नेता को पुलिस ने बुलाया थाने

आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने पर विवाद, PDP नेता को पुलिस ने बुलाया थाने

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी को शहीद बताए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस ने इस मामले में पीडीपी नेता अब्दुल कबीर को थाने बुलाया है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 09 Oct 2026 03:05 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी को पीडीपी के एक नेता द्वारा शहीद कहे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. फिलहाल पुलिस ने पीडीपी के नेता को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है. दरअसल, यह मामला गुरुवार का है, जब जम्मू के किश्तवाड़ जिले में पीडीपी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए पीडीपी नेता अब्दुल कबीर ने मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी को शहीद बताया था.

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी  के एक कार्यक्रम के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी को 'शहीद' कहे जाने को लेकर अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. किश्तवाड़ में आयोजित पीडीपी के एक कार्यक्रम के दौरान मंच से पीडीपी नेता अब्दुल कबीर ने हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर बुरहान वानी को 'शहीद' कहकर संबोधित किया.

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लोकतांत्रिक देश में बोलने की आजादी- PDP नेता अब्दुल कबीर

जब मीडिया ने पीडीपी नेता अब्दुल कबीर से उनके इस बयान पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि "यह मेरी निजी राय और लोकतांत्रिक देश में बोलने की आजादी है." उन्होंने यह दावा भी किया कि जब बुरहान वानी मारा गया था, तब भाजपा नेताओं ने उसके घर जाकर हर्जाना और मुआवजा पहुंचाया था.

पीडीपी नेता के बयान पर लोगों में गुस्सा

आतंकवाद के 'पोस्टर बॉय' रहे बुरहान वानी को मंच से 'शहीद' बताए जाने के बाद क्षेत्र में भारी सियासी विवाद और आक्रोश पैदा हो गया है, जिसकी चौतरफा आलोचना की जा रही है. आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने 8 जुलाई 2016 को कश्मीर के कोकरनाग (अनंतनाग) में एक एनकाउंटर के दौरान उसे मार गिराया था. अब्दुल कबीर के इन विवादित बयानों के बाद अब किश्तवाड़ पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है.

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Published at : 09 Oct 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
PDP JAMMU KASHMIR NEWS
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