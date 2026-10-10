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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में 100 पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के SSP बदले

जम्मू-कश्मीर में 100 पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के SSP बदले

जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 100 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले किए. कई जिलों के SSP समेत IPS और JKPS अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी हुए.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 10 Oct 2026 12:03 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार (9 अक्टूबर) को पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया. केंद्र शासित प्रदेश में 100 सीनियर पुलिस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं. गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होंगे. इस फेरबदल में इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) और जम्मू-कश्मीर पुलिस सर्विस (JKPS) दोनों कैडर के अधिकारी शामिल हैं. वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जिला पुलिस प्रमुखों तक की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.

इस फेरबदल में सीनियर IPS अधिकारी दानिश राणा को जम्मू-कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही उन्हें ADG होमगार्ड्स, सिविल डिफेंस और SDRF की जिम्मेदारी भी दी गई है. डॉ. मोहम्मद हसीब मुगल को पुलिस अकादमी उधमपुर का डायरेक्टर बनाया गया है.

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अब्दुल जब्बार को IG आर्म्ड पुलिस जम्मू नियुक्त किया गया है. वहीं, शाहिद मेराज राथर को IG टेक्निकल सर्विसेज J&K की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके पास डायरेक्टर पुलिस टेलीकम्युनिकेशंस का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा. रईस मोहम्मद भट को DIG CID कश्मीर से DIG CID हेडक्वार्टर J&K भेजा गया है.

रेंज और पुलिस विभागों में भी बदलाव

रेंज और डायरेक्टरेट स्तर पर भी कई अधिकारियों की नई तैनाती की गई है. शिव कुमार शर्मा को DIG रेलवे और स्वर्ण सिंह कोतवाल को DIG उधमपुर-रियासी रेंज नियुक्त किया गया है. जाहिद नसीम मन्हास को DIG आर्म्ड पुलिस जम्मू की जिम्मेदारी मिली है. वहीं, हरीश H.P. को स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) का डायरेक्टर बनाया गया है.

कई जिलों के SSP बदले गए

जिला पुलिस व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. सुधांशु धामा को SSP कुपवाड़ा नियुक्त किया गया है. उन्होंने सैयद अल ताहिर गिलानी की जगह ली है, जिन्हें SSP PCR कश्मीर बनाया गया है.

इसके अलावा हर्षल राजेश महाजन को SSP गांदरबल, नेहा जैन को SSP सोपोर, अन्ना सिन्हा को SSP रामबन और वैभव मीना को SSP पुंछ नियुक्त किया गया है. ताहिर सलीम खान को SSP बांदीपोरा, सज्जाद खालिक भट को SSP हंदवाड़ा और इरशाद हुसैन राथर को SSP अवंतीपोरा की जिम्मेदारी दी गई है.

ट्रैफिक पुलिस और एंटी-नारकोटिक्स विंग में तैनाती

ट्रैफिक पुलिसिंग में बिस्मा काज़ी को SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर और K.M. प्रियंका को SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे नियुक्त किया गया है. मास्टर पॉपसी को SSP रूरल ट्रैफिक जम्मू बनाया गया है. वहीं, आनंद कुमार मिश्रा को जम्मू-कश्मीर में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का प्रमुख नियुक्त किया गया है.

आदेश के तहत आर्म्ड पुलिस और इंडिया रिजर्व (IR) बटालियनों में भी कई कमांडेंट के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं. इसके अलावा इंटेलिजेंस विंग, ट्रेनिंग संस्थानों और पुलिस के दूसरे अहम विभागों में भी जिम्मेदारियां बदली गई हैं.

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इस प्रशासनिक फेरबदल के जरिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के ऑपरेशनल, प्रशासनिक और विशेष इकाइयों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों का दोबारा बंटवारा किया गया है. गृह विभाग के आदेश के अनुसार, सभी तबादले और नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

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Published at : 10 Oct 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS
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