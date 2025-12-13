हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'आतंक का इकोसिस्टम होगा खत्म', पीड़ित परिवारों को LG मनोज सिन्हा ने बांटे नियुक्ति पत्र

'आतंक का इकोसिस्टम होगा खत्म', पीड़ित परिवारों को LG मनोज सिन्हा ने बांटे नियुक्ति पत्र

Jammu-Kashmir News: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक के इकोसिस्टम को खत्म करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि सरकार आतंक पीड़ित परिवारों को न्याय, नौकरी और सम्मान देने के अपने वादे पर पूरी तरह कायम है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 13 Dec 2025 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के संकल्प को दोहराया. उन्होंने कहा है कि सरकार टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को न्याय, नौकरी और सम्मान देने के अपने कमिटमेंट को कभी नहीं भूलेगी. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के असली शिकार लोगों को उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

शनिवार (13 दिसंबर) को श्रीनगर के लोक भवन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान LG मनोज सिन्हा ने आतंकवाद का शिकार हुए परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे.

इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव तरीके से उनकी मदद करती रहेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन किसी भी परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगा.

13 महीने पहले शुरू हुई पहल

LG ने बताया कि आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की यह पहल करीब 13 महीने पहले शुरू हुई थी. उस समय कश्मीर संभाग के कुछ पीड़ित परिवार उनसे मिले थे और उन्होंने अपने दर्दनाक अनुभव साझा किए थे.

मनोज सिन्हा ने कहा, “उनकी कहानियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और हमने पुनर्वास के लिए असली मामलों की पहचान करने और उन्हें सरकारी नौकरी देने का फैसला किया.”

पिछली सरकारों पर तीखा हमला

अपने संबोधन में LG मनोज सिन्हा ने पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि पहले आतंकवाद के असली शिकार लोगों को नजरअंदाज किया गया और आतंकियों का महिमामंडन किया गया.

उन्होंने कहा, “यह एक दर्दनाक उलझन है कि कभी आतंकवादियों के जनाज़ों को बड़ा दिखाया जाता था, जबकि असली पीड़ितों को भुला दिया जाता था. हम यह नाइंसाफ़ी जारी नहीं रहने देंगे.”

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग आज भी आतंकवाद को बढ़ावा देने या उसे सही ठहराने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सैकड़ों परिवारों को मिल चुकी है नौकरी

LG ने जानकारी दी कि शनिवार के कार्यक्रम में कश्मीर संभाग के 39 परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए. इससे पहले जम्मू संभाग में 41 आतंक प्रभावित परिवारों को ऐसे ही नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं.

इसके अलावा हाल ही में हुए नौगाम ब्लास्ट से प्रभावित नौ परिवारों को भी शुक्रवार शाम को जॉब लेटर दिए गए. उन्होंने बताया कि अकेले इस साल अब तक 200 से ज्यादा आतंकवाद प्रभावित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है.

मनोज सिन्हा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आतंकवाद के वर्षों के दौरान पीड़ितों और उनके परिवारों से जो संपत्ति छीनी गई थी, उसे उनके असली मालिकों को वापस दिलाया जाएगा.

उन्होंने कहा, “हम यह पक्का कर रहे हैं कि कोई भी काबिल परिवार पीछे न छूटे. जिन मामलों में FIR दर्ज नहीं की गई, उनकी भी जांच की जाएगी और न्याय मिलेगा.”

टेरर इकोसिस्टम पर सख्ती

LG ने कहा कि दशकों तक आतंकवाद से सच में प्रभावित लोग चुपचाप दर्द झेलते रहे, जबकि आतंक के इकोसिस्टम से जुड़े लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया. उन्होंने कहा, “एक समय था जब बेगुनाह आम लोग मारे जा रहे थे, लेकिन आतंक का इकोसिस्टम फल-फूल रहा था. आतंकवाद से सहानुभूति रखने वालों को खास अधिकार मिले हुए थे.”

उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में आतंकवाद से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कई सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है और संस्थाओं को आतंक के असर से साफ करने की प्रक्रिया लगातार जारी है.

उन्होंने कहा, “झूठी बातें फैलाने और आतंकवाद में मदद करने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जाएगी और उसे सज़ा दी जाएगी.”

आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर का संकल्प

अपने संबोधन में LG मनोज सिन्हा ने दोहराया कि प्रशासन जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद और उसके पूरे इकोसिस्टम से आजाद कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद का समर्थन करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शांति बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी भी परिवार को फिर से ऐसी तकलीफ न झेलनी पड़े.

LG ने यह भी बताया कि पिछले दो वर्षों में पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज किया गया है. उन्होंने कहा, “पहले कुछ परिवारों को मदद के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता था. अब हम समय पर मदद सुनिश्चित कर रहे हैं. यह सिर्फ मदद नहीं है, यह उनके बलिदान के लिए हमारी श्रद्धांजलि है.”

और पढ़ें
Published at : 13 Dec 2025 02:55 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha Lieutenant Governor JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement

वीडियोज

Triumph Thruxton 400 Review | Auto Live #triumph
Royal Enfield Goan Classic 350 Review | Auto Live #royalenfield
Hero Glamour X First Ride Review | Auto Live #herobikes #heroglamour
जानलेवा बॉयफ्रेंड की दिलरूबा !
Toyota Land Cruiser 300 GR-S India review | Auto Live #toyota
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
क्रिकेट
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल
'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल
शिक्षा
CBSE ने 10वीं के एग्जाम पैटर्न में किया बड़ा बदलाव, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र पढ़ लें ये जरूरी खबर
CBSE ने 10वीं के एग्जाम पैटर्न में किया बड़ा बदलाव, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र पढ़ लें ये जरूरी खबर
यूटिलिटी
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Embed widget