हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirमीरवाइज ने दशकों पुराने मामलों में गिरफ्तारी के फैसले पर जताई चिंता, सरकार से की ये अपील

मीरवाइज ने दशकों पुराने मामलों में गिरफ्तारी के फैसले पर जताई चिंता, सरकार से की ये अपील

Mirwaiz Umar Farooq News: मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि लोगों में इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि दशकों पुराने मामलों में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे बहुत अनिश्चितता पैदा हुई है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 12 Dec 2025 07:12 PM (IST)
Preferred Sources

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने आतंकवाद से जुड़े पुराने मामलों में लोगों को गिरफ्तार करने के J&K सरकार के फैसले पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई का मकसद उन लोगों को परेशान करना है जिन्होंने बहुत पहले हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है. यह बयान J&K के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के उस बयान के मुश्किल से 24 घंटे बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार केंद्र शासित प्रदेश (UT) में न्याय पक्का करने के लिए आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों को फिर से खोलेगी. सिन्हा ने यह बयान जम्मू डिवीजन में आतंकवाद के शिकार लोगों के 41 रिश्तेदारों को अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए दिया और ऐसे मामलों में न्याय दिलाने का वादा किया.

'दशकों पुराने मामलों में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा'

श्रीनगर की जामा मस्जिद में शुक्रवार (12 दिसंबर) की सभा में बोलते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि लोगों में इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि दशकों पुराने मामलों में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है. मीरवाइज ने अपने भाषण में कहा, "इससे बहुत चिंता और अनिश्चितता पैदा हुई है, खासकर उन लोगों और उनके परिवारों में जो बहुत पहले ही अपने पुराने रास्तों से अलग हो चुके हैं."

मीरवाइज ने लगाई सरकार से इंसाफ की गुहार

उन्होंने सरकार से न्याय और हमदर्दी वाला रवैया अपनाने की मांग करते हुए कहा कि पहले से ही हज़ारों कश्मीरी कैदी J&K और उसके बाहर की जेलों में सड़ रहे हैं, कुछ तो दशकों से, जिससे उनके परिवारों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, और ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने से कश्मीरियों की परेशानियां और दर्द और बढ़ रहा है.

मानवीय और कानूनी चिंताओं का जिक्र

केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की जेलों में कश्मीरियों के लगातार बंद रहने से पैदा होने वाली गंभीर मानवीय और कानूनी चिंताओं की ओर ध्यान दिलाते हुए, मीरवाइज ने कहा, ''इस तरह के तरीकों से अक्सर ट्रायल की कार्रवाई में देरी होती है और परिवार तक पहुंच बहुत कम हो जाती है, जो इंसानियत और कुदरती न्याय के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है.''

हिरासत में लिए लोगों को J&K ट्रांसफर करने की अपील

राज्य सरकार से दखल देने की अपील करते हुए, मीरवाइज ने ऐसे पुराने मामलों को संभालने के तरीके का रिव्यू करने को कहा और हिरासत में लिए गए लोगों को वापस जम्मू और कश्मीर ट्रांसफर करने की अपील की, ताकि न्याय का प्रोसेस ज़्यादा सही, तेज़ और ज़्यादा दयालु हो सके. उन्होंने उनसे दखल देने और उन लोगों की गिरफ्तारी और हिरासत के लिए लगातार चल रहे प्रोसेस को रोकने की भी अपील की, जो आगे बढ़ चुके हैं और दशकों से किसी भी तरह की हिंसा से जुड़े नहीं हैं.

और पढ़ें
Published at : 12 Dec 2025 07:08 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah Mirwaiz Umar Farooq JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
मनोरंजन
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: बॉलीवुड गलियारों की नई खबरें | KFH
Gujarat News: 6 साल की मासूम के साथ निर्भया जैसा कांड! सन्न कर देगा |ABPLIVE
लूथरा ब्रदर्स की डिपोर्टेशन क्यों... एक्सट्रैडिशन क्यों नहीं? फर्क क्या है? |ABPLIVE
IPO Alert: ICICI Prudential AMC Ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने उतारे Su-30 और Su-35 तो एक्शन में अमेरिका, उतार दिया B-2 बॉम्बर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
मनोरंजन
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
ट्रेंडिंग
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
नौकरीपेशा लोगों को इस साल सरकार ने दी बड़ी राहत, टैक्स में छूट के साथ खत्म किया 5 साल का इंतजार
नौकरीपेशा लोगों को इस साल सरकार ने दी बड़ी राहत, टैक्स में छूट के साथ खत्म किया 5 साल का इंतजार
शिक्षा
ICSI ने जारी किए CS दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें
ICSI ने जारी किए CS दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget