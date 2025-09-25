हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लद्दाख के लेह में हुई हिंसा पर उमर अब्दुल्ला बोले, 'अगर वहां कांग्रेस इतनी मजबूत है तो...'

लद्दाख के लेह में हुई हिंसा पर उमर अब्दुल्ला बोले, 'अगर वहां कांग्रेस इतनी मजबूत है तो...'

Leh Ladakh Protests: लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं होता तो वह ऐसा कहती है की विदेशी ताकतें हैं.

By : जीवन प्रकाश | Updated at : 25 Sep 2025 02:09 PM (IST)
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में बुधवार को हुई हिंसा के बाद यहां कर्फ्यू लगाया गया है. इस बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार (25 सितंबर) को कहा कि लद्दाख में हालात खराब हैं. अफसोस है की लोगों की जान गई है. वहां के लोगों से अपील करुंगा कि वह कानून अपने हाथ में ना लें. आपसी भाईचारा बना रहे इसके लिए काम करना होगा.

उमर अब्दुल्ला ने हिंसा को लेकर कांग्रेस पर लग रहे आरोपों पर कहा, ''बीजेपी की हुकूमत है वह कुछ भी कह सकती है. अगर वहां कांग्रेस इतनी मजबूत है तो वहां उनका काउंसलर क्यों नहीं बना? जब बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं होता तो वह ऐसा कहती है की विदेशी ताकतें हैं.''

हिंसा में चार लोगों की मौत

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान लेह में बुधवार को हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और 80 से अधिक लोग घायल हो गए थे. लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) की युवा शाखा ने विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया था. एलएबी भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को अस्पताल में भर्ती किए जाने का विरोध कर रही थी.

हिंसा के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल बुधवार को समाप्त कर दी और शांति की अपील की. वहीं प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया. 

बीजेपी के आरोपों पर क्या बोली कांग्रेस?

सरकार का कहना है कि  लद्दाख में सोनम वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया. वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि लद्दाख में हुई हिंसा बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे हालात पैदा करने की कांग्रेस की नापाक साजिश का हिस्सा है. 

बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि कांग्रेस का इससे कोई लेना-देना नहीं है. सोनम वांगचुक महीनों से राज्य के दर्जे के लिए आंदोलन कर रहे हैं. लद्दाख की इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है.

 

जीवन प्रकाश एबीपी न्यूज़ में बतौर Deputy Producer काम कर रहे हैं. वो करीब 7 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. एबीपी न्यूज़ के नोएडा सेक्टर 125 दफ्तर में बतौर स्टेट टीम लीड जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज नेशन, न्यूज रूम पोस्ट, NNIS जैसे संस्थानों में काम किए हैं. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com, एक्स हैंडल- @Jeevan_Prakash_
25 Sep 2025
Ladakh News Breaking News JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
