लद्दाख के लेह में बुधवार (26 सितंबर) को हुई हिंसा के बाद प्रशासन सख्त है. इस बीच हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने गुरुवार (25 सितंबर) को कहा यह जम्मू कश्मीर को विभाजित करने और दर्जा घटाने के एकतरफा फैसले का नतीजा हैं.

मीरवाइज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘‘लद्दाख में प्रदर्शनों में लोगों की जान जाने से बेहद दुखी हूं. जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करने और उसका दर्जा घटाने के एकतरफा फैसले और उसके बाद वहां के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के ये दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हैं.’’

उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार लद्दाख के लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी. मीरवाइज उमर फारूक ने कहा, ‘‘उम्मीद है कि लद्दाख के लोगों से किए गए वादों का सम्मान किया जाएगा और लोगों की जानें बचेंगी.’’

Deeply saddened by the loss of precious human life in Ladakh protests. The aftershocks of the unilateral decision of dismemberment and downgrading of the state of J&K, and the unkept promises made to its people there after, are bearing these unfortunate consequences. Hope… — Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) September 25, 2025

हिंसक प्रदर्शन में चार लोगों की मौत

लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) की तरफ से बुधवार को बंद के दौरान दिन भर हुई झड़पों में चार लोग मारे गए और कम से कम 80 लोग घायल हो गए. प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय और कई वाहनों को आग लगा दी थी, साथ ही हिल काउंसिल मुख्यालय में तोड़फोड़ की थी.

लेह एपेक्स बॉडी लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर किए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन कर रही है.

हिंसा के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया और कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया है. वहीं सोनम वांगचुक ने 15 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल बुधवार को समाप्त कर दी थी.

एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया कि कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है.