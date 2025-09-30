पर्यटकों और मौसम प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि मौसम विभाग ने 5 से 6 अक्टूबर के बीच उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर के ऊंचे इलाकों के साथ-साथ चिनाब घाटी में भी मौसम की पहली बर्फबारी की भविष्यवाणी की है.

मौसम विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद से जारी विस्तृत पूर्वानुमान के अनुसार, 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर की शाम तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है, देर शाम या रात में हल्की बारिश, गरज और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

किसानों को फसल कटाई जारी रखने की दी सलाह

डॉ. अहमद ने आगे कहा कि 5 से 7 अक्टूबर तक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और तेज हवाएं चलने की संभावना है और जम्मू-कश्मीर के कई स्थानों पर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी होने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि 8 से 10 अक्टूबर तक पूरे क्षेत्र में आमतौर पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने अपने परामर्श में किसानों को 4 अक्टूबर की दोपहर तक धान और अन्य बागवानी फसलों की कटाई, सुरक्षित भंडारण और अन्य कृषि कार्यों सहित जारी रखने की सलाह दी है.

दिन के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट

मौसम विभाग के निदेशक ने आगे कहा कि कल से दिन के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने की उम्मीद है, जिसमें 5 और 6 अक्टूबर के दौरान उल्लेखनीय कमी आएगी. साथ हीं, जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है जबकि अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री तक जा सकता है.

दिन भर में औसतन पारा 27.2 डिग्री सेल्सियस तक बना रहने की संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा, हवा की गति E 6.2 km/h के आसपास रहेगी. हवा 14.1 km/h की स्पीड के साथ लगभग 26.1 डिग्री पर चलेगी. रात के समय तापमान में गिरावट के साथ कुछ क्षेत्रों में ठंडक बढ़ सकती है. आने वाले दिनों में ठंडी हवा के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.