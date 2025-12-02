कश्मीर में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान गिरकर हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच गया है, जबकि मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का अनुमान जताया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में सोमवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात के शून्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे से कम है.

इस बीच, दक्षिण कश्मीर का शोपियां शहर घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. घाटी के प्रवेशद्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पारा शून्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा.

गुलमर्ग स्कीइंग स्थल में शून्य डिग्री सेल्सियस तापमान

अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. दक्षिण कश्मीर के पहलगाम पर्यटन स्थल में न्यूनतम तापमान शून्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग स्कीइंग स्थल में शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन बृहस्पतिवार देर रात और शुक्रवार सुबह के समय ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है. रविवार रात श्रीनगर-कारगिल मार्ग पर जोजिला दर्रे के पास हल्की बर्फबारी दर्ज की गई.

मौसम विभाग ने कहा कि छह और सात दिसंबर को मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, जबकि आठ दिसंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है.