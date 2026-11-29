जम्मू कश्मीर में सरकारी लापरवाही का बड़ा उदाहरण तब मिला ,जब जनता के पैसे से 21.97 लाख रुपये की देनदारी बढ़कर 5 करोड़ रुपये हुई. कोर्ट ने बिजली विभाग के इस गैर-जिम्मेदाराना और सुस्त रवैये पर लगाई फटकार लगाते हुए कार्रवाई शुरू करने और एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए.

आपको सुनने में शायद अटपटा लग सकता है कि मात्र 21.97 लाख रुपये की देनदारी बढ़कर सरकारी खजाने पर लगभग 5 करोड़ रुपये का बोझ बन गई है. इसे देखते हुए जम्मू के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे संबंधित अधिकारियों के आचरण की जांच करें और एक महीने के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट अदालत को सौंपें.

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प्रदेश कर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के रवैये पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

प्रदेश कर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इस "गैर-जिम्मेदाराना, सुस्त और लापरवाह रवैये" पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी से काम न करने, मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की कार्यवाही में हिस्सा न लेने और तय समय-सीमा के भीतर फैसले (अवॉर्ड) को चुनौती न देने के कारण सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है.

विभाग के तीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के खिलाफ दायर की गई थी याचिका

अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब कोर्ट, सांबा की फर्म 'मेसर्स कंक्रीट प्रोडक्ट्स' द्वारा दायर एक 'एग्जीक्यूशन पिटीशन' (फैसला लागू कराने की याचिका) पर सुनवाई कर रही थी. यह याचिका जम्मू के रेहारी, कठुआ और गांधी नगर के विभाग के तीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के खिलाफ दायर की गई थी.

कोर्ट ने जजमेंट-डेटर्स द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 19 फरवरी, 2025 के एक मध्यस्थता फैसले को चुनौती दी गई थी. यह फैसला जम्मू-कश्मीर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के एकमात्र मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) सुभाष सी. गुप्ता ने दिया था. निष्पादन कार्यवाही को बरकरार रखते हुए, अदालत ने डिक्री-धारक की उस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसमें 1 अक्टूबर 2026 को निर्णय-ऋणियों द्वारा जमा की गई 3,65,23,251 रुपये की राशि को जारी करने का अनुरोध किया गया था.

अधिनिर्णय में दर्ज विवरण के अनुसार, कंक्रीट प्रोडक्ट्स ने 2008 से 2013 के बीच आधिकारिक मांग-पत्रों और उचित बिलों के आधार पर तीन बिजली डिवीजनों—गांधी नगर, रेहारी जम्मू और कठुआ—को प्री-कास्ट सीमेंट कंक्रीट पोल की आपूर्ति की थी. संबंधित डिवीजनों द्वारा इन आपूर्तियों की मात्रा और गुणवत्ता का सत्यापन किया गया था.

बिलों की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, फंड की कमी के कारण भुगतान बकाया रह गया. 2014 और 2015 में जारी विभागीय पत्रों में इन देनदारियों को स्वीकार किया गया था, और जम्मू के बिजली विभाग के मेंटेनेंस विंग के मुख्य अभियंता ने भी विकास आयुक्त (ऊर्जा) से फंड जारी करने का अनुरोध किया था.

भुगतान न होने पर, फर्म ने MSMED अधिनियम, 2006 के तहत 25 जनवरी 2021 को 'माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल' (MSEFC), जम्मू का दरवाजा खटखटाया. मध्यस्थता कार्यवाही के बाद, एकमात्र मध्यस्थ ने 19 फरवरी 2025 को अपना अधिनिर्णय सुनाया, जिसमें प्रतिवादियों को आपूर्ति के लिए भुगतान करने हेतु उत्तरदायी ठहराया गया.

विभाग की ओर से ऋणियों को नहीं मिली ठोस प्रतिक्रिया

आपूर्तिकर्ता ने 19 अगस्त 2025 को निष्पादन कार्यवाही शुरू की. अदालत ने गौर किया कि निर्णय-ऋणियों ने भुगतान के संबंध में विभागीय निर्देश प्राप्त करने के लिए बार-बार समय मांगा, और यह प्रक्रिया एक साल से अधिक समय तक चलती रही. उनकी ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया न मिलने पर, डिक्री-धारक ने 4 अप्रैल 2026 को उनके खातों को कुर्क करने की मांग की.

अदालत ने 5 जून 2026 को इस आवेदन को स्वीकार कर लिया. 1 अक्टूबर 2026 को, विभाग ने अदालत में 3,65,23,251 रुपये जमा किए, लेकिन साथ ही CPC की धारा 47 और धारा 151 के तहत आपत्तियां भी दर्ज कराईं, जिसमें अधिनिर्णय के निष्पादन योग्य होने पर ही सवाल उठाया गया.

विभाग ने कुर्की को हटाने की भी मांग की, जबकि डिक्री-धारक ने जोर देकर कहा कि भुगतान में देरी के कारण जो ब्याज बनता है, उसे भी जमा किया जाना चाहिए. 27 अक्टूबर 2026 को, अदालत ने निर्णय-ऋणियों को CPC के आदेश XXI के नियम 55(a) के तहत ब्याज की राशि जमा करने का निर्देश दिया.

ऋणियों ने दो आधारों पर फैसले को दी चुनौती

निर्णय-ऋणियों ने मुख्य रूप से दो आधारों पर फैसले को चुनौती दी—पहला, संबंधित समय पर MSMED अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकरण का न होना; और दूसरा, 2008 से 2013 के बीच की गई आपूर्ति से जुड़े मूल दावे की समय-सीमा.

पंजीकरण संबंधी आपत्ति को खारिज करते हुए, अदालत ने 'NBCC (इंडिया) लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और कश्मीर कन्फेक्शनरी स्टोर व अन्य बनाम मदर चॉइस हेल्थ केयर इंडिया' मामले में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के 30 सितंबर 2026 के फैसले का हवाला दिया.

अदालत ने माना कि केवल धारा 8 के तहत पंजीकरण न होने से ही फैसला अमान्य नहीं हो जाता, खासकर MSMED अधिनियम की धारा 18 पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को देखते हुए. समय-सीमा के मुद्दे पर, अदालत ने गौर किया कि 'आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996' की धारा 34 के तहत विभाग की चुनौती को, जम्मू की कमर्शियल कोर्ट ने 14 नवंबर 2026 को ही समय-सीमा के आधार पर खारिज कर दिया था.

अदालत ने कहा कि निष्पादन कार्यवाही को किसी ऐसे फैसले के गुण-दोषों को फिर से खोलने के अवसर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो पहले ही अंतिम रूप ले चुका है. तदनुसार, दोनों आपत्तियों को खारिज कर दिया गया.

निष्पादन याचिका को स्वीकार करते हुए, और डिक्री-धारक की...जमा की गई राशि को जारी करने के आवेदन पर, अदालत ने गौर किया कि निर्णय-देनदारों को मूल रूप से केवल 21,96,860 रुपये का भुगतान करना था, लेकिन समय पर कार्रवाई न करने के कारण यह देनदारी बढ़कर लगभग 5 करोड़ रुपये हो गई.

अदालत ने पाया कि अधिकारी न तो मध्यस्थ के सामने अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए और न ही तय समय-सीमा के भीतर फैसले (award) को चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप भारी सार्वजनिक धन खर्च करके फैसले को लागू करना पड़ा.

कोर्ट ने एक महीने के भीतर कार्रवाई पर मांगा स्टेटस

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे इस मामले को देखें, कानून के तहत उचित कार्रवाई करें और एक महीने के भीतर 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' की रिपोर्ट अदालत को सौंपे.

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