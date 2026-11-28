भारत और पाकिस्तान के अधिकारी इन दिनों जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर पर एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं और वह भी एक ऐसे आदमी की लाश को लेकर जो तेज बहती किशनगंगा नदी पार करने की कोशिश में गिरने से मर गया. पाकिस्तानी किशनगंगा नदी को नीलम नदी कहते हैं और यह नदी दो कश्मीरों को बांटने वाली खतरनाक बॉर्डर का काम करती है और अब दो परिवार - एक पाकिस्तान का और दूसरा J&K का, चाहते हैं कि मरे हुए आदमी की लाश उन्हें अंतिम संस्कार के लिए सौंप दी जाए.

यह पूरी घटना 22 और 23 नवंबर की दरमियानी रात को शुरू हुई, जब उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के रहने वाले 54 साल के इरफान हुसैन शाह ने लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) पर केरन में जीरो पॉइंट के पास पैदल नीलम नदी पार करने की कोशिश की. लेकिन जमा देने वाली ठंड और नदी की तेज धाराओं के बीच, शाह जो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, डूब गए. उनकी पत्नी और बच्चों को पिछले साल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भेज दिया गया था.

लोगों ने डूबते देख POK में लोकल DDMA को किया इन्फॉर्म

कुछ लोकल लोगों ने डूबते हुए देखा, जिन्होंने POK में लोकल नीलम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) को इन्फॉर्म किया. DDMA ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर उसकी बॉडी निकालने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया. बॉडी मिलने के बाद, उसे तुरंत POK की नीलम वैली में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने उसकी पहचान करने की कोशिश की और उसकी जेब से मिले परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड से उसकी पहचान इरफान हुसैन शाह के तौर पर हुई, जो एक इंडियन नागरिक था.

हालांकि, उसकी बॉडी मिलने से दोनों तरफ के अधिकारी मुश्किल में पड़ गए हैं क्योंकि शाह की पत्नी और बच्चे, जो बॉर्डर पार रहते हैं, उसकी मौत की खबर मिलने के बाद उसकी बॉडी लेने के लिए चिकर से नीलम वैली गए. उसकी पत्नी और बच्चों ने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से रिक्वेस्ट की कि उसकी बॉडी उन्हें सौंप दी जाए ताकि वे उसे ठीक से अलविदा कह सकें.

लेकिन बारामूला में, शाह के भाइयों और दूसरे रिश्तेदारों ने लोकल अधिकारियों से कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने इंडियन आर्मी से कॉन्टैक्ट करके पूरी घटना की जानकारी दी. इरफान के परिवार ने अधिकारियों से सही डिप्लोमैटिक तरीकों से पाकिस्तान से बॉडी लाने की भी रिक्वेस्ट की है और वे उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे हैं.

शाह 1990 में हथियारों की ट्रेनिंग के लिए गया था POK

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाह 1990 में हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर (POK) चले गए थे, उस समय के कई दूसरे कश्मीरी युवाओं की तरह. उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, बल्कि POK में ही रहे और बाद में वहीं शादी कर ली.

2010 में जब उस समय की जम्मू और कश्मीर सरकार ने हथियारों की ट्रेनिंग के लिए LoC पार करने वाले लोकल युवाओं के लिए 'सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी' की घोषणा की, तो शाह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत लौट आए. वापस आने के बाद, शाह ने श्रीनगर में काम करना शुरू कर दिया और अक्सर अपने भाइयों और परिवार से मिलने बारामूला जाते थे.

हालांकि, 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने की घोषणा की, और उनकी पत्नी और बच्चों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान वापस भेज दिया गया और कहा जाता है कि उनके अलग होने से शाह की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा. उनके परिवार वालों और गांव के लोगों ने कहा, 'LoC के पार ट्रैवल सस्पेंड होने और अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने का कोई कानूनी रास्ता न होने की वजह से, शाह बहुत इमोशनल परेशानी महसूस कर रहे थे.'

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शाह की बॉडी अभी बॉर्डर के उस पार, फैसला लेने पर हो रहा विचार

इस मुश्किल हालात में शाह ने जमा देने वाली ठंड के बावजूद नीलम नदी पार करने का खतरनाक कदम उठाया. वह नदी पार करके अपने परिवार से मिलने की कोशिश में नदी में घुस गए, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश में वह डूब गए.

शाह की बॉडी अभी बॉर्डर के उस पार है, और दोनों तरफ के अधिकारी इसे सौंपने पर आखिरी फैसला लेने से पहले परिवार के हालात पर विचार कर रहे हैं. इस बीच, बारामूला जिले में उनके भाइयों और दूसरे रिश्तेदारों ने भी भारतीय अधिकारियों से उनकी बॉडी वापस लाने की अपील की है ताकि वे उन्हें घर के पास दफना सकें. दोनों तरफ के अधिकारियों ने कहा है कि बॉडी सौंपने पर आखिरी फैसला डिप्लोमैटिक सलाह-मशविरे के बाद लिया जाएगा.

यह देखना बाकी है कि बॉर्डर के किस तरफ शाह को दफनाया जाएगा. अपनी जिंदगी में, LoC की वजह से वे अपनी पत्नी और बच्चों से मिल नहीं पाए और उनकी मौत के बाद भी, इसी दूरी की वजह से उनके अपने लोग उनसे अलग हो गए हैं, क्योंकि वे उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं.