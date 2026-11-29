जम्मू क्षेत्र के लिए अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को मंजूरी न दिला पाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जम्मू को न्याय दिलाने में नाकाम रहने पर बीजेपी के 29 विधायक और 4 सांसद अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते.

कांग्रेस ने जम्मू क्षेत्र के लिए अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न बनवा पाने को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने याद दिलाया कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान, जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों के लिए दो केंद्रीय विश्वविद्यालय मंजूर किए गए थे.

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'बीजेपी के नेता जम्मू के लिए बहाते हैं मगरमच्छ के आंसू'

रविवार को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं - कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा और पूर्व मंत्री व पार्टी के जम्मू जिला अध्यक्ष योगेश साहनी - ने बीजेपी नेताओं की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता जम्मू के लिए सिर्फ 'मगरमच्छ के आंसू' बहाते हैं, जबकि जम्मू क्षेत्र को न्याय और उसके हक दिलाने में वे पूरी तरह विफल रहे हैं.

उन्होंने सवाल किया कि जब केंद्र सरकार से लेकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के कामकाज को नियंत्रित करने तक, हर जगह बीजेपी ही सत्ता में है, तो फिर बीजेपी इस विफलता की जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? उन्होंने बीजेपी से मांग की कि वह जम्मू की जनता, खासकर यहां के युवाओं को जवाब दे.

'कांग्रेस पार्टी ने ही जम्मू क्षेत्र को न्याय दिलाया था'

पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने ही जम्मू क्षेत्र को न्याय दिलाया था और कश्मीर के बराबर दर्जा दिया था. उस समय, देश के 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से दो केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू-कश्मीर को मिले थे - एक जम्मू क्षेत्र के लिए और एक कश्मीर क्षेत्र के लिए. इसी तरह, कांग्रेस शासन के दौरान बिना किसी भेदभाव के जम्मू और कश्मीर, दोनों क्षेत्रों को दो-दो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दिए गए थे. यूपीए सरकार के समय, समान आधार पर पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज और दो कैंसर संस्थान भी मंजूर किए गए थे.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने जम्मू को धोखा दिया है. 2015 में मोदी सरकार के पहले बजट के बाद, केंद्र में बीजेपी के एक मंत्री ने जम्मू क्षेत्र के लोगों को एम्स मिलने पर बधाई दी थी. लेकिन बाद में पता चला कि वह एम्स कश्मीर क्षेत्र को आवंटित किया गया था. इसके विरोध में जम्मू की जनता को सड़कों पर उतरकर लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसमें उन्हें पूरे विपक्ष, वकीलों और व्यापारियों का समर्थन मिला. उस समय, बीजेपी के कुछ विधायकों और नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी से बचने और इस संघर्ष को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने अपने संकल्प से अपना हक हासिल किया.

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र के एक मंत्री सहित भाजपा के 29 विधायकों और सांसदों का यह कर्तव्य और जिम्मेदारी थी कि वे इस मामले में जम्मू क्षेत्र को उसके उचित अधिकार और न्याय दिलाएं, लेकिन वे पूरी तरह विफल रहे. उनकी यह जिम्मेदारी थी कि वे केंद्र सरकार को जम्मू के लिए एक अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए राजी करें, खासकर तब जब 2018-2019 से ही, यानी जम्मू और कश्मीर में उनके शासनकाल के दौरान, यह एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ था.

'BJP जम्मू को न्याय दिलाए, वरना उसे जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा'

उन्होंने भाजपा से कहा कि वह जम्मू को न्याय दिलाए, वरना उसे जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस मामले में भाजपा को जवाबदेह ठहराएगी. उन्होंने सत्ताधारी भाजपा पर यह सवाल भी उठाया कि जब विपक्ष अवैध कार्यों और ज्ञानेंद्र कुमार के जरिए हुए 'वोट चोरी' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तब भाजपा ने उसके समानांतर अपनी रैलियां निकालीं. उन्होंने भाजपा के इस रवैये को तानाशाहीपूर्ण करार दिया.

उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती, बल्कि वह हर जायज विरोध को कुचलने में यकीन रखती है. ऐसा हाल ही में देश भर में पेपर लीक को लेकर हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों में देखा गया, और अब जम्मू में भी यही हो रहा है. सरकार ने छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की. अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इस आंदोलन में शामिल न होते, तो सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की छात्रों की मांग कभी नहीं सुनती.

यह सरकार महात्मा गांधी के 'सत्याग्रह' जैसे शांतिपूर्ण हथियार की बात नहीं सुनती, जबकि अंग्रेजों को भी शांतिपूर्ण विरोध और सत्याग्रह के आगे झुककर भारत छोड़ना पड़ा था. लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ हो रहे जायज विरोध प्रदर्शनों को 'अराजकता' करार देना बेहद निंदनीय और शर्मनाक है.

'रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जम्मू में हुआ प्रदर्शन अलोकतांत्रिक'

उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जम्मू में हुए विरोध प्रदर्शन को शर्मनाक और अलोकतांत्रिक बताया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की तानाशाहीपूर्ण नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध और सत्याग्रह का रास्ता ही एकमात्र विकल्प है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी जम्मू क्षेत्र के लिए 'राज्य का दर्जा' और न्याय पाने के संघर्ष को और तेज करेगी.

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