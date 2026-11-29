जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कराई गई फाइनेंशियल अकाउंट्स अस्सिटेंट की परीक्षा में हुई नकल के बाद रविवार को मुख्य सचिव ने जम्मू में विपिन परीक्षा केदो का दौरा किया जहां आज यह बोर्ड जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा करवाने जा रहा है. मुख्य सचिव ने जम्मू में इन केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा के लिए की गई पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया.



मुख्य सचिव डॉ. सज्जन सिंह यादव ने जम्मू शहर में उन परीक्षा केंद्रों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जहां जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है. पूरे जम्मू-कश्मीर में विभिन्न केंद्रों पर लगभग एक लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, इसलिए परीक्षा का आयोजन सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से हो, यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है.

मुख्य सचिव के साथ मौजूद रहे ये अधिकारी

मुख्य सचिव के साथ जम्मू के संभागीय आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर), जम्मू के उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) और जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. इस निरीक्षण का उद्देश्य जिला प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेना और परीक्षा को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए की गई सुरक्षा और निगरानी व्यवस्थाओं की समीक्षा करना था. यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली 'फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट' (FAA) परीक्षा के दौरान कथित गड़बड़ियों के मामले सामने आए थे.

निरीक्षण के दौरान, डॉ. यादव ने परीक्षा के बुनियादी ढांचे और केंद्रों पर लागू किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों का विस्तृत जायजा लिया. उन्होंने उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल जैमर और CCTV कैमरों के काम करने के तरीके, तलाशी की व्यवस्था, परीक्षा स्टाफ की तैनाती और अन्य लॉजिस्टिक इंतजामों की जांच की. इन उपायों का मकसद किसी और की जगह परीक्षा देने , अनुचित साधनों के इस्तेमाल या परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य गड़बड़ी को रोकना है.

उन्होंने इन व्यवस्थाओं की कार्यक्षमता की भी समीक्षा की और आवश्यक सुविधाओं को और मजबूत करने तथा परीक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मौके पर ही निर्देश दिए, ताकि उम्मीदवारों को कोई परेशानी न हो.

जिला प्रशासन ने मुख्य सचिव को दी जानकारी

इस मौके पर जिला प्रशासन ने मुख्य सचिव को बताया कि परीक्षा की शुचिता को और मजबूत करने के लिए, पहली बार एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के तौर पर, 'रैंडमाइजेशन' प्रक्रिया के जरिए इनविजिलेटर (निरीक्षक) तैनात किए गए हैं. इससे परीक्षा स्टाफ और उम्मीदवारों के बीच किसी तरह की जान-पहचान या मिलीभगत की संभावना खत्म हो जाएगी.

मुख्य सचिव ने पूरी सतर्कता बरतने पर जोर देते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेटों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इनविजिलेटरों से कहा कि वे JKSSB द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित 'मानक संचालन प्रक्रियाओं' (SOPs) का सख्ती से पालन करें. उन्होंने अधिकारियों और परीक्षा कर्मचारियों से बातचीत करके यह जाना कि वे तय किए गए नियमों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, और साथ ही लागू किए गए सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता के बारे में भी पूछा.

उन्होंने परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन, जवाबदेही और निष्पक्षता के साथ निभाएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता इसमें शामिल सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी पर टिकी है.

मुख्य सचिव ने उम्मीदवारों से की बातचीत

परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे उम्मीदवारों से बातचीत करते हुए, मुख्य सचिव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी कड़ी मेहनत और सपनों का पूरा सम्मान किया जाएगा, और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता और निष्पक्षता के आधार पर ही चलेगी. उन्होंने उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दीं और उन्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा कर सकें.

डॉ. यादव ने साफ तौर पर कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम में शामिल पाया जाता है, प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है, या अनुचित तरीकों में मदद करता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी और नजीर बनने वाली कार्रवाई की जाएगी.

एक विश्वसनीय और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह सतर्क रहें. साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि हर योग्य उम्मीदवार को केवल अपनी योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने का निष्पक्ष और समान अवसर मिले.

परिसीमन पर NC सांसद मियां अल्ताफ बोले, 'हमारी चिंताएं...'

