जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में नशे के सौदागरों के हौंसले बेहद बुलंद दिखाई दिए हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम पर नशा तस्करों ने फायरिंग कर दी. हालांकि, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पंजाब से आ रहे एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक कठुआ में नेशनल हाईवे 44 पर ब्यूरो की टीम ने एक विशेष नाका लगाया था.

दरअसल, ब्यूरो को एक खास सूचना मिली थी कि पंजाब से कुछ नशा तस्कर कठुआ के रास्ते जम्मू आ रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि एक खुफिया सूचना के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कठुआ जिले के कालीबाड़ी इलाके के पास सहार पुल पर यह विशेष नाका लगाया था.

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फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए तस्कर

इस विशेष नाके के दौरान वाहनों की चेकिंग के दौरान, टीम ने एक संदिग्ध गाड़ी को रोका. "जैसे ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने पंजाब की तरफ से आ रहे इस वाहन को रोका, इस वाहन में सवार संदिग्धों में से एक ने ब्यूरो की एक टीम पर कथित तौर पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया."

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने एक शख्स को पकड़ा

बताया गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने इस वाहन में सवार एक अन्य शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के बाद, कठुआ पुलिस टीम मौके पर पहुंचे और जरूरी कार्रवाई शुरू की. वहीं, पुलिस ने फरार संदिग्ध को खोजने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. मामले की आगे की जांच चल रही है और फरार संदिग्ध को ढूंढने और पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं.

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