जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ित परिवारों के 59 युवाओ को अपॉइंटमेंट लेटर दिए. उन्होंने रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम (RAS)-2022 और SRO-43/1994 के तहत 66 अन्य परिवारों को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिए. उन्होंने कहा कि दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू डिवीजन के अलग-अलग जिलों के इन परिवारों तक न्याय पहुंचा है.

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि भले ही आतंकवादी और उनके समर्थक, मददगार पाताल में छिपे हों, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे. उन्होंने कहा कि यह नया जम्मू कश्मीर है, आतंकवाद या अलगाववाद के लिए कोई जगह नहीं है.

उन्होंने कहा, “अगर आतंकवादी और उनके समर्थक पाताल में भी छिपे हों, तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे और कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे. मैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के बचे हुए लोगों को भी कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं. किसी को भी भारत की संप्रभुता, जम्मू कश्मीर की शांति या आम नागरिकों के भविष्य के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि कुछ तत्व अभी भी धोखे, प्रोपेगैंडा और झूठी बातों से अलगाववाद और अशांति के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे कई तत्व अब लोगों की नजरों में बेनकाब हो चुके हैं और उनके पास जनता के सामने पेश करने के लिए कोई असली मुद्दा नहीं बचा है. इसलिए, कई लोग बेबुनियाद मुद्दे बनाकर समाज में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.”

गवर्नर ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन बुजुर्ग माता-पिता, माताओं और बहनों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपने बेटों, भाइयों और पतियों को खो दिया और अपने लंबे समय के संघर्ष में डटे रहे. 13 जुलाई 2025 को बारामूला में लिए गए अपने संकल्प को याद करते हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले 15 महीनों में केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों में आतंकवाद से प्रभावित सैकड़ों परिवारों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दी गई है.

उन्होंने इस कोशिश को परिवारों के सम्मान, उनके अधिकारों और उनके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने का अभियान बताया. उन्होंने कहा, “आतंकवाद पीड़ित परिवार जो दशकों तक डर के मारे चुप रहे, वे आज पूरे देश के सामने आतंकवादियों और उनके इकोसिस्टम को बेनकाब करने के लिए आ रहे हैं.”

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किश्तवाड़ के कृष्ण लाल और ज्ञान चंद के रिश्तेदारों का जिक्र किया, जिनकी जुलाई 1999 में हत्या कर दी गई थी, और पुंछ के मोहम्मद रफीक के परिवार का, जिनकी हत्या फरवरी 2003 में हुई थी. उन्होंने कहा, “हर आंकड़े के पीछे एक परिवार था. हर घटना के पीछे एक अधूरा सपना था. इस दर्द का एक और पहलू भी था. एक आतंकवादी की गोली से टूटा परिवार सिस्टम की बेपरवाही के कारण सालों तक अकेला रह गया, और ऐसे कई मामलों में तो जांच भी नहीं हुई.”

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अब पुराने केस फिर से खोले जा रहे हैं, नई FIR दर्ज की जा रही हैं और कई ऐसे केस में जांच शुरू हो गई है जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था. उन्होंने कहा, “मैंने टेरर के शिकार परिवारों से वादा किया है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहने तक ही सीमित नहीं है. मैं यह पक्का करूँगा कि मुश्किल के गुजर जाने के बाद कोई भी नागरिक अकेला और लाचार महसूस न करे."

उन्होंने यह भी कहा, "सालों से बंद पड़ी फाइलों को फिर से खोलने का प्रोसेस अब शुरू हो गया है. पुराने टेरर केस का रिव्यू किया जा रहा है, और पीड़ित परिवारों की पहचान करके उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की जा रही है.”

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी दोहराई

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसे तत्वों को भी चेतावनी दी और कहा कि उनकी हर साजिश का जवाब न केवल तथ्यों से बल्कि कानून के दायरे में कड़ी कार्रवाई से भी दिया जाएगा. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह नया जम्मू कश्मीर है. यहां आतंकवाद, अलगाववाद के लिए कोई जगह नहीं है और जो लोग कानून को चुनौती देंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब संविधान और कानून के राज के हिसाब से चलता है. जो कोई भी संविधान तोड़ेगा, जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसे अपने गलत कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा. मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं कि इस नए जम्मू कश्मीर में न तो आतंकवादियों का डर है, न ही न तो उनके आकाओं की साजिशें और न ही अलगाववादियों का झूठा नैरेटिव कामयाब होगा.

उपराज्यपाल ने कहा, "अब जम्मू-कश्मीर में कानून का राज है, और कोई भी कानून या संविधान से ऊपर नहीं है. वे दिन लद गए जब कानून को खुलेआम रौंदा जाता था और आतंकवादियों को सरकारी नौकरियां तक दे दी जाती थीं, जबकि उनके द्वारा की गई हत्याओं के लिए FIR तक दर्ज नहीं होती थी."

मनोज सिन्हा ने 'नार्को-टेरर' के खिलाफ कार्रवाई का किया जिक्र

उपराज्यपाल ने 'नार्को-टेरर' (नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद) के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि 'ड्रग-फ्री जम्मू-कश्मीर' अभियान के तहत सितंबर तक 4,282 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 2,800 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद और नार्को-टेरर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है.

उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि 2020 से जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व विकास हो रहा है. उन्होंने बताया कि 2019 से पहले जहां हर साल औसतन 9,000 से 10,000 परियोजनाएं पूरी होती थीं, वहीं अनुच्छेद 370 हटने के बाद हर साल 50,000 से अधिक परियोजनाएं और बुनियादी ढांचे के काम पूरे किए गए हैं. इससे पर्यटन, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उद्योग के क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है.

उपराज्यपाल ने जनता और सुरक्षा एजेंसियों के सामने चार संकल्प भी रखे. पहला, आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना—जो आतंकवाद को जन्म देता है, उसे संसाधन मुहैया कराता है और समाज में उसे बनाए रखता है. दूसरा, पीड़ितों के लिए न्याय व्यवस्था को मजबूत करना और प्रशासनिक जवाबदेही तय करना. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे हमेशा याद रखें कि फाइलें भले ही कागज की बनी हों, लेकिन उनके पीछे इंसान होते हैं.

'किसी पीड़ित के लिए प्रशासन के दरवाजे बंद होने नहीं चाहिए'

उन्होंने कहा, "प्रशासन के दरवाजे किसी भी पीड़ित परिवार के लिए कभी बंद नहीं होने चाहिए. किसी भी अधिकारी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी मेज पर रखी एक फाइल के पीछे किसी पूरे परिवार की जिंदगी हो सकती है. हमेशा याद रखें कि फाइलें कागज की बनी होती हैं, लेकिन उनके पीछे इंसान होते हैं. इसलिए, मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे संवेदनशीलता को अपने काम का एक अहम हिस्सा बनाएं.”

मनोज सिन्हा ने कहा कि तीसरा संकल्प युवाओं के हाथों में अवसर और भविष्य सौंपना है. मैं जम्मू-कश्मीर के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपकी आंखों में जो सपने हैं, वे ही इस केंद्र शासित प्रदेश की असली पूंजी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आपके लिए अवसरों के नए द्वार खुले हैं. इनका लाभ उठाएं और अपनी ऊर्जा राष्ट्र-निर्माण में लगाएं.”

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