हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?

BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?

Bihar CM Oath Taking Ceremony: बिहार में गुरुवार (20 नवंबर) को शपथ ग्रहण समारोह है. नये मंत्रिमंडल में एनडीए के मुख्य घटक- बीजेपी और जेडीयू से पांच से छह नये चेहरे शामिल हो सकते हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 19 Nov 2025 11:40 PM (IST)
बिहार में नई सरकार के गठन से एक दिन पहले भी NDA के सहयोगियों के बीच मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर जोर-आजमाइश जारी है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी निवर्तमान मंत्रिमंडल के अधिकांश चेहरों को बरकरार रखेगी और तीन नए चेहरों पर विचार किया जा रहा है. जेडीयू नई सरकार में अपने वर्तमान मंत्रियों को बरकरार रख सकती है.

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री सहित राजग के कई शीर्ष नेता शामिल होंगे. बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि शाह बुधवार रात पटना पहुंच सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर राजग सहयोगियों में सहमति बन गई है. भाजपा के प्रेम कुमार को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि उपाध्यक्ष पद जदयू को मिलेगा.

मंत्रिमंडल में BJP-जेडीयू से कितने नए चेहरे होंगे शामिल?

सूत्रों के मुताबिक, नये मंत्रिमंडल में एनडीए के मुख्य घटक- भाजपा और जदयू- से पांच से छह नये चेहरे शामिल होंगे. महनार से नवनिर्वाचित विधायक एवं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है. जहां जदयू नई सरकार में अपने वर्तमान मंत्रियों को बरकरार रख सकती है, वहीं भाजपा कुछ नये चेहरे ला सकती है. चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास), जीतन राम मांझी की ‘हम’ और उपेंद्र कुशवाहा की RLM को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा.

कितने मंत्री ले सकते हैं शपथ?

सूत्रों ने कहा, “लोजपा (रामविलास) को नये मंत्रिमंडल में तीन पद मिलने की संभावना है, जबकि ‘हम’ और RLM को एक-एक पद दिया जा सकता है. 20 नवंबर को भाजपा से अधिकतम 16 मंत्री और जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 14 मंत्री शपथ लेंगे.”

JDU से कौन-कौन नेता बन सकते हैं मंत्री?

जदयू के जिन नेताओं के नए मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है, उनमें बिजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, सुनील कुमार, लेसी सिंह, शीला मंडल, मदन सहनी, रत्नेश सादा, मोहम्मद जामा खान, जयंत राज, उमेश सिंह कुशवाहा और अशोक चौधरी शामिल हैं. अन्य संभावित नामों में राहुल कुमार सिंह, सुधांशु शेखर, कलाधर प्रसाद मंडल और पन्ना लाल सिंह पटेल शामिल हैं.

BJP के कौन-कौन नेता मंत्रिमंडल में रह सकते हैं बने 

भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी निवर्तमान मंत्रिमंडल के अधिकांश चेहरों को बरकरार रखेगी और तीन नए चेहरों पर विचार किया जा रहा है. जिन्हें मंत्रिमंडल में बनाए रखने की संभावना है, उनमें सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार, मंगल पांडेय, विजय कुमार सिन्हा, नीतीश मिश्रा, रेनू देवी, जीवेश कुमार, नीरज कुमार सिंह, जनक राम, हरि साहनी, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, संतोष कुमार सिंह, सुनील कुमार और मोती लाल प्रसाद शामिल हैं.

इसके अलावा भाजपा के संभावित नए चेहरों में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा (बक्सर से निर्वाचित), राणा रंधीर, गायत्री देवी और विजय कुमार खेमका शामिल हैं.

Published at : 19 Nov 2025 11:40 PM (IST)
JDU BJP Nitish Kumar NDA BIHAR NEWS
