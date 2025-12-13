जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, जोजिला में पारा -17 डिग्री, कई इलाकों में घना कोहरा

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में ठंड का मौसम जारी रहा और सभी मौसम केंद्रों पर तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला दर्रे में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जहां पारा गिरकर माइनस 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया.

सुबह-सुबह कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे यात्रियों, खासकर हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों की परेशानी बढ़ गई. अधिकारियों ने ड्राइवरों को सलाह दी कि वे धीरे चलें और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी से गाड़ी चलाएं. कश्मीर घाटी में श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर माइनस 4.0 डिग्री रहा.

प्रमुख क्षेत्रों का तापमान

काज़ीगुंड में माइनस 1.6 डिग्री, पहलगाम में माइनस 2.8 डिग्री, कुपवाड़ा में माइनस 2.4 डिग्री और कोकरनाग में 0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. मशहूर स्की रिसोर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. घाटी में दूसरी जगहों पर तापमान शून्य से नीचे रहा, पंपोर में माइनस 2.5 डिग्री, अवंतीपोरा में माइनस 3.6 डिग्री, बडगाम में माइनस 3.1 डिग्री, अनंतनाग में माइनस 2.5 डिग्री, बारामूला में माइनस 3.2 डिग्री, बांदीपोरा में माइनस 2.1 डिग्री, पुलवामा में माइनस 4.2 डिग्री और शोपियां में माइनस 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा. कुलगाम में 0.1 डिग्री, गंदेरबल में माइनस 1.8 डिग्री, सोनमर्ग में माइनस 0.3 डिग्री और जेथन राफियाबाद में माइनस 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

जम्मू इलाके में, न्यूनतम तापमान तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रहा. जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जम्मू एयरपोर्ट पर 10.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

कटरा में 10.2 डिग्री, कठुआ और बटोटे में 8.0 डिग्री और रियासी में भी 8.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. भद्रवाह में 3.6 डिग्री, बनिहाल में 3.8 डिग्री, उधमपुर में 3.4 डिग्री, राजौरी में 3.8 डिग्री, रामबन और सांबा में 5.9 डिग्री, किश्तवाड़ में 7.8 डिग्री और डोडा में 7.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

इन क्षेत्रों में अधिक सर्द

लद्दाख में, लेह में न्यूनतम तापमान माइनस 5.6 डिग्री सेल्सियस, कारगिल में माइनस 5.2 डिग्री और नुब्रा घाटी में माइनस 5.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड जारी रहने की उम्मीद है, जबकि मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों में रातें ठंडी रह सकती हैं.