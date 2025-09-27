जम्मू कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का शरदकालीन सत्र, 23 अक्टूबर से होगा शुरू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 अक्टूबर 2025 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र बुलाया है. विधानसभा सचिवालय ने LG मनोज सिन्हा की ओर से सत्र बुलाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है. उपराज्यपाल ने औपचारिक रूप से गुरुवार (23 अक्टूबर, 2025) को सुबह 10:00 बजे श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र बुलाया. विधानसभा के सभी सदस्यों को इस बारे में सूचना दी गई है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल की ओर से संशोधन अनुरोध के बाद, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने दस दिन की देरी से शरदकालीन सत्र बुलाया है.

पहले 13 अक्टूबर से की गई थी सत्र बुलाने की सिफारिश

जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने शुरू में 13 अक्टूबर से 7 दिनों की अवधि के लिए शरदकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश की थी. इसके हिसाब से ये शरदकालीन सत्र 13 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था. हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श के बाद, मंत्रिमंडल ने प्रश्न, विधेयक और प्रस्ताव प्रस्तुत करने और विधानसभा सचिवालय की ओर से उनकी जांच के लिए पर्याप्त समय देने के लिए सत्र प्रारंभ होने की तारीख को संशोधित कर 23 अक्टूबर कर दिया.

23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र-LG

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने आधिकारिक आदेश में कहा, "जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 18 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर विधानसभा को 23 अक्टूबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे बैठक के लिए बुलाया जाता है."

विधानसभा के सभी सदस्यों से LG ने क्या कहा?

जम्मू कश्मीर विधानसभा के सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित तारीख पर शरदकालीन सत्र में उपस्थित होने के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करें. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के मुताबिक, LG जब चाहें सत्र बुला सकते हैं, लेकिन 6 माह में कम से कम दो सत्र होने चाहिए. इसके साथ ही इस सत्र में 24 अक्टूबर को तीन अलग-अलग चुनावों के माध्यम से राज्यसभा की चार खाली सीटों के लिए चुनाव भी होंगे.