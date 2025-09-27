29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी

अगर आप जम्मू-कश्मीर घूमना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा समीक्षा के बाद 29 सितंबर से कई बंद पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है. इसकी जानकारी खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी है.

LG मनोज सिन्हा ने बताया कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स को दोबारा पर्यटकों के लिए खोला जाएगा. बता दें कि ये टूरिस्ट स्पॉट्स पहलगाम आतंकी हमले के बाद एहतियातन बंद कर दिए गए थे.

किन स्थलों को खोला जाएगा ?

कश्मीर डिवीजन में जिन स्थानों को खोला जाएगा वे हैं- अरु वैली, राफ्टिंग प्वॉइंट यान्नर, अक्कड़ पार्क, पदशाही पार्क और कमान पोस्ट, डगन टॉप, रामबन, कठुआ के धग्गर क्षेत्र, रियासी के शिव गुफा (सलाल). इन सभी जगहों को 29 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. उपराज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के साथ UHQ बैठक में व्यापक समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया.

After a thorough security review and discussion in today's UHQ Meeting, I've ordered reopening of more tourist spots in Kashmir and Jammu Divisions, which were temporarily closed as precautionary measures. — Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) September 26, 2025

आतंकी हमले के बाद बंद हुए थे टूरिस्ट स्पॉट्स

पिछले महीनों में पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद इन क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी. उस समय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था जिसमें पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी. जून में प्रशासन ने 16 पर्यटन स्थलों को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कुछ संवेदनशील स्थानों को अभी भी बंद रखा गया था.

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

पर्यटन स्थलों को एक बार फिर खोले जाने से कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है. आतंकी घटनाओं और सुरक्षा बंदिशों के कारण स्थानीय कारोबार और होटल-रेस्तरां उद्योग प्रभावित हुए थे. माना जा रहा है कि यह निर्णय न केवल पर्यटकों के लिए राहत है बल्कि स्थानीय लोगों के रोजगार और आमदनी को भी बढ़ावा देगा.