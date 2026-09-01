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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर में निमार्णधीन मकान गिरा, बाल-बाल बचे कार में बैठे लोग

श्रीनगर में निमार्णधीन मकान गिरा, बाल-बाल बचे कार में बैठे लोग

श्रीनगर सदरबल इलाके में निमार्णधीन मकान गिरने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस मकान को 'हाउस जैकिंग' के जरिए उठाने की कोशिश की जा रही थी तभी ये हादसा हुआ. राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 01 Sep 2026 11:59 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर सदरबल इलाके में सोमवार रात एक निर्माणाधीन घर भरभराकर गिर गया. इस घर के गिरने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मलबा सड़क पर गिरने से गाड़ियों की आवाजाही कुछ देर के लिए बाधित हो गई. इस दौरान एक कार वहां से गुजर रही थी. हादसे में कार में बैठे लोग बाल-बाल बचे.

ये हादसा तब हुआ जब 'हाउस जैकिंग' के जरिए मकान को ऊंचा उठाने की कोशिश की जा रही थी. हालांकि, राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है.

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कैसे गिरा मकान?

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात श्रीनगर के हज़रतबल इलाके के सदरबल में एक निर्माणाधीन घर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए उसे जैक से ऊपर उठाने का काम किया जा रहा था. इसी दौरान ये मकान का ढांचा असंतुलित हो गया और उसका मलबा सड़क पर जा गिरा. इससे सड़क पर कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. 

बता दें कि 'हाउस जैकिंग' या 'हाउस लिफ्टिंग' एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रक्रिया है, जिसमें भारी-भरकम हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करके पूरी इमारत को उसकी मौजूदा नींव से ऊपर उठाया जाता है. एक बार जब घर को ऊपर उठाकर सुरक्षित रूप से हवा में रोक दिया जाता है, तो कर्मचारी या तो क्षतिग्रस्त नींव की मरम्मत कर सकते हैं, ऊंची नींव बना सकते हैं या उसके नीचे बिल्कुल नया ग्राउंड फ्लोर बना सकते हैं.

घटना का वीडियो आया सामने

इस बीच, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ढांचा सड़क पर गिरता हुआ दिख रहा है. फुटेज में आसपास लोगों की मौजूदगी से पता चलता है कि जब यह हादसा हुआ, तब वहां कोई काम चल रहा था. एक चलती कार में सवार लोग बाल-बाल बच गए, जब घर का मलबा सड़क पर गिरा और बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे अफरातफरी मच गई.

पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की. पुलिस अधिकारी ने कहा, "इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है. घर का मालिक किसी दूसरी जगह रहता है." अधिकारी ने लोगों से घबराने की अपील की और कहा कि घटनास्थल पर ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

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Published at : 01 Sep 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
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