श्रीनगर में 800 साल पुराने मंदिर को मिला नया जीवन, मरम्मत में जुटे मुस्लिम

सामुदायिक भागीदारी, धार्मिक सद्भाव और कश्मीर की सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत को सहेजने के संकल्प का एक बेहतरीन उदाहरण श्रीनगर से सामने आया है, जहां एक 800 साल से भी पुराने, भुला दिए गए एक मंदिर को नया जीवन मिला है. पहले तो इलाके के विस्थापित कश्मीरी पंडित निवासियों के प्रयासों से, और फिर स्थानीय मुसलमानों के भरपूर सहयोग से.

पुराने श्रीनगर के फतेह कदल इलाके में, बाना मोहल्ले की शांत गलियों में स्थित 'श्री दुर्गेश्वरी पाठशाला अस्थापन मंदिर' का पुनरुद्धार हो रहा है. यह मंदिर कश्मीर धार्मिक सुहार्त की मिसाल है. मंदिर परिसर के साथ एक मस्जिद भी है जो कई सो साल पुराणी है. मां दुर्गा को समर्पित यह मंदिर, यहां रहने वाले कश्मीरी पंडित परिवारों के लिए गहरा धार्मिक और भावनात्मक महत्व रखता है और उनके पूर्वजों की जड़ों, परंपराओं और सामूहिक स्मृतियों से उन्हें जोड़े रखने वाली एक अहम कड़ी है. और अभ यहाँ के निवासी और विस्थापित इस ऐतिहासिक पूजा स्थल को बचाने और संवारने के लिए एक साथ आए हैं.

शशि टिक्कू के नेतृत्व में हुई मंदिर के जीर्णोद्धार की शुरुआत

मंदिर के जीर्णोद्धार की शुरुआत सितंबर 2026 में शशि टिक्कू के नेतृत्व में हुई, जिन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने पुराने पड़ोसियों को फिर से एकजुट किया. खुद एक विस्थापित कश्मीरी पंडित और अब दिल्ली में रहने वाले शशि टिक्कू, जब भी इस इलाके में आते थे, तो मंदिर की जर्जर हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता था. मंदिर की चारदीवारी टूटी हुई थी, इमारत खंडहर में बदल चुकी थी और मंदिर के भीतर मौजूद 'शिवलिंग' धूल से ढका हुआ था.

यहीं से मंदिर को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू हुआ. धीरे-धीरे, मंदिर की संपत्ति को बचाने का यह व्यक्तिगत प्रयास एक सामूहिक आंदोलन में बदल गया, जिसमें समुदाय के लोग, स्थानीय निवासी और विरासत को सहेजने के समर्थक शामिल हो गए. शशि टिक्कू बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की मरम्मत कराई, ताकि इसे और अधिक खराब होने से बचाया जा सके और परिसर को सुरक्षित किया जा सके. जैसे-जैसे काम आगे बढ़ा, तीन और द्वारों की मरम्मत की गई और उनमें ताले लगाए गए, ताकि मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा और मजबूत हो सके.

यह समझते हुए कि इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता होगी, टिक्कू ने कश्मीरी पंडित परिवारों और शुभचिंतकों से संपर्क किया और उनसे आर्थिक मदद की अपील की, ताकि वे इस जीर्णोद्धार कार्य में अपना योगदान दे सकें.

'एक छोटी सी पहल शुरू की थी, अब मुसलमान मेरे साथ'

समर्थकों को एक साथ लाने, जीर्णोद्धार कार्यों में तालमेल बिठाने और समुदाय से मदद जुटाने के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया. शशि टिक्कू ने बताया, 'हमने एक छोटी सी पहल शुरू की थी, जो तब और बड़ी हो गई जब स्थानीय मुसलमान भी मेरे साथ जुड़ गए. उन्होंने न केवल मुझे रहने की जगह और खाना दिया, बल्कि मंदिर परिसर की सफाई और मरम्मत के काम में भी मदद की. जल्द ही यह पहल सिर्फ परिसर को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें जरूरी सुविधाओं को बहाल करने और मंदिर की हालत को बेहतर बनाने के काम भी शामिल हो गए.'

मंदिर को फिर से चालू करने के लिए, संबंधित विभाग से पानी का नया कनेक्शन लिया गया. बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बिजली और रोशनी का इंतजाम किया गया, और अब वहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सिस्टम भी लगा दिया गया है.

शशि ने बताया, 'सफाई, मरम्मत और पेंटिंग का काम पूरा हो चुका है, जिससे मंदिर परिसर की हालत काफी सुधर गई है और आज मंदिर बिल्कुल नया जैसा लग रहा है.' उन्होंने आगे कहा कि मरम्मत के कामों के साथ-साथ, उन्होंने जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया है, ताकि मंदिर के संरक्षण और सुधार के लिए उन्हें सरकारी या संस्थागत मदद मिल सके.

स्थानीय मुसलमान मंदिर के विकास में योगदान देकर खुश

शशि ने बताया, 'मैं श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाब्रू से मिला और उन्हें मंदिर और उसकी जरूरतों के बारे में एक आवेदन सौंपा. इसके अलावा, मैंने संबंधित जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन को भी अपनी मांगें रखीं, ताकि मंदिर के आसपास के इलाके में सुधार हो सके. इसमें एक पार्क बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है.'

स्थानीय मुसलमान मंदिर और उसके आसपास के इलाके के विकास में योगदान देकर खुश हैं. जो काम कभी सिर्फ एक गेट की मरम्मत से शुरू हुआ था, वह अब एक बड़े और व्यवस्थित अभियान का रूप ले चुका है, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार और समुदाय का सहयोग दोनों शामिल हैं. शशि की मदद कर रहे स्थानीय निवासी मुश्ताक अहमद ने कहा, 'हम शशि के प्रयासों से खुश हैं. वह हमारे भाई हैं और पहले यहीं रहते थे. हम चाहते हैं कि वह अपना यह अच्छा काम जारी रखें, और पहले के कुछ समूहों की तरह मंदिर को लूट न लें.'

मुश्ताक ने उन समूहों का जिक्र करते हुए बताया कि 2011 और उसके बाद कई लोग यहां आए थे और उन्होंने मंदिर को ठीक करने का वादा किया था. लेकिन उनमें से एक समूह ने परिसर में लगे दर्जनों पेड़ काट दिए और लकड़ी लेकर भाग गए, जिससे मंदिर की हालत और भी खराब हो गई.

'फज्र की नमाज खत्म होती, वे पूजा शुरू कर देते थे'

एक अन्य स्थानीय निवासी बशीर डार, जिनका घर मंदिर के ठीक सामने है और जिनकी खिड़कियां मंदिर के लॉन की तरफ खुलती हैं, उनका कहना है कि मंदिर के जीर्णोद्धार (मरम्मत) के इस काम ने पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया है.

बशीर ने कहा कि 'मैं यहां स्थित स्कूल में पढ़ता था और यहां के लॉन में खेला करता था. मंदिर के आस-पास लगभग छह-सात घर कश्मीरी पंडितों के थे और वहां पूरी तरह से आपसी सद्भाव था, क्योंकि हर दिन जैसे ही फज्र की नमाज खत्म होती, वे पूजा शुरू कर देते थे'. उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके पुराने कश्मीरी पंडित पड़ोसी वापस आ जाएं तो उन्हें बहुत खुशी होगी, हालाँकि उन सभी ने यहाँ अपने घर बेच दिए हैं. 'लेकिन वापस लौटने का फैसला उन्हें ही लेना है, हम उन्हें यहाँ वापस पाकर खुश होंगे,' उन्होंने आगे कहा.

धार्मिक स्थल की सुरक्षा के लिए जताया आभार

शशि और उनके साथियों ने इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल की सुरक्षा में सहयोग और योगदान देने के लिए स्थानीय समुदाय का आभार जताया है, लेकिन सरकारी एजेंसियों और हिंदू संगठनों की उदासीनता उन्हें सबसे अधिक आहत कर रही है. मंदिर का जीर्णोद्धार कश्मीरी पंडित परिवारों के लिए विशेष भावनात्मक महत्व रखता है, क्योंकि बाना मोहल्ला और फतेह कदल से उनका पुश्तैनी नाता कई पीढ़ियों पुराना है. ऐसे में, यह मंदिर उनके लिए केवल एक धार्मिक ढांचा नहीं है.

यह उन इलाकों की याद दिलाता है जहां उनके पूर्वज रहते थे, पूजा-पाठ करते थे, त्योहार मनाते थे और अपने स्थानीय मुस्लिम पड़ोसियों के साथ पूरी सद्भावना के साथ लंबे समय से सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखते थे.इसलिए, इस जीर्णोद्धार के प्रयास को केवल बुनियादी ढांचे की मरम्मत के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे कश्मीर की साझा सांस्कृतिक विरासत के एक बहुमूल्य हिस्से को सहेजने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जो न केवल बाना मोहल्ला, बल्कि पूरे कश्मीर और भारत के लिए मायने रखता है.