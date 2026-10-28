NC सांसद रुहुल्लाह मेहदी का ऐलान, इस दिन पार्टी और संसदीय सीट से देंगे इस्तीफा

सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को एक बड़ा झटका देते हुए श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वे 3 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा दे देंगे. इस अहम घोषणा से जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है, जो विपक्षी नेताओं द्वारा किए गए 'आंतरिक कलह' के दावों को सही साबित करता है.

रुहुल्लाह ने पुष्टि की है कि वे 3 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को अपना औपचारिक इस्तीफा सौंप देंगे. यह तारीख उनके लिए गहरी भावनात्मक और प्रतीकात्मक अहमियत रखती है, क्योंकि इसी दिन उनके पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं पुण्यतिथि है, जिनकी वर्ष 2000 में हत्या कर दी गई थी. सांसद ने कहा कि यह तारीख उनके लिए एक "नैतिक दिशा-सूचक" (moral compass) की तरह है, जो उन्हें अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है. उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई शुरू की है, तब से कुछ भी नहीं बदला है.

'अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है'

रुहुल्लाह ने कहा, "मैं अपनी घोषणा को लेकर आज भी उतना ही आश्वस्त हूं, जितना तब था. हालात अभी भी वैसे ही हैं, इसलिए मुझे अपना फैसला बदलने का कोई कारण नहीं दिखता. जैसा कि मैंने घोषणा की थी, मैं 3 नवंबर को इस्तीफा दे रहा हूं. अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है. पार्टी और संसद, दोनों ही स्तरों पर."

घोषणापत्र को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई

रुहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2024 विधानसभा चुनाव घोषणापत्र को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया. इसी वजह से पार्टी के भीतर गंभीर मतभेद पैदा हो गए.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर टकराव क्यों?

जम्मू-कश्मीर में आरक्षण के मुद्दे को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान और आंतरिक कलह की जड़ केंद्र सरकार के हालिया संशोधन हैं. इन संशोधनों के तहत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 70% कर दिया गया है, जिससे ओपन मेरिट (सामान्य) श्रेणी के लिए केवल 40% सीटें और नौकरियां ही बची हैं. इस कदम से जनता में भारी आक्रोश फैल गया है और सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेतृत्व तथा पार्टी के अपने ही जनप्रतिनिधियों के बीच गंभीर टकराव पैदा हो गया है. इस स्थिति में रुहुल्लाह छात्रों की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं. रूहुल्लाह ने उमर अब्दुल्ला प्रशासन को नीति को तर्कसंगत बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से अल्टीमेटम तक दे दिया था. उन्होंने न केवल चेतावनी दी, बल्कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक बड़े धरने का नेतृत्व भी किया.

समीक्षा के लिए बनाई गई कैबिनेट उप-समिति

हालांकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने नीति की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है, लेकिन इसे वापस लेने में हुई देरी के कारण यह मुद्दा एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया है. सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, खासकर तब जब उसकी कानूनी टीम ने अदालत में केंद्र सरकार की संशोधित नीति का बचाव किया. इस स्थिति के कारण, उनकी अपनी सामाजिक कल्याण मंत्री, सकीना इट्टू को भी सार्वजनिक रूप से उस अस्पष्ट अदालती हलफनामे से खुद को अलग करना पड़ा.

रूहुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व पर आरोप

बाद में, रूहुल्लाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाया कि उन्होंने अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू-कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे के लिए चल रही वैचारिक लड़ाई को पूरी तरह से छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें डर था कि नई दिल्ली उनकी सरकार गिरा सकती है. रूहुल्लाह का तर्क था कि केवल "राज्य का दर्जा" (statehood) बहाल करने की मांग करना सीधे तौर पर भाजपा के हाथों में खेलना है और यह कश्मीरी मतदाताओं के साथ विश्वासघात के समान है.

फारूक अब्दुल्ला ने दी थी इस्तीफे की चुनौती

पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ सार्वजनिक रूप से हुए विवाद के बाद यह दरार पूरी तरह से ना-सुलझने वाली हो गई. रूहुल्लाह ने विशेष दर्जे के मुद्दे पर पार्टी के ढुलमुल रवैये पर तीखे सवाल उठाए थे. पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें सीधे तौर पर चुनौती दी कि वे इस्तीफा दें और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नया जनादेश मांगें. रूहुल्लाह ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा कि उनका रुख नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) नेतृत्व के लिए इतना "भारी" था कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके.

एनसी के सामने गंभीर संकट

रूहुल्लाह के पार्टी छोड़ने की संभावना ने हाल ही में बनी NC सरकार को संकट में डाल दिया है. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब हाल ही में कैबिनेट में फेरबदल किया गया, जिससे अन्य स्थानीय नेता भी नाराज हो गए.

पिता के बाद राजनीति में रखा कदम

19 सितंबर 1976 को जन्मे रूहुल्लाह ने अपने पिता के निधन के बाद सक्रिय चुनावी राजनीति में कदम रखा और बडगाम में एक प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता के रूप में उभरे. रूहुल्लाह ने विधानसभा चुनाव जीता और अक्टूबर 2002 से जून 2018 के बीच NC के टिकट पर बडगाम निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीन बार जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्य रहे. उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में वे कैबिनेट मंत्री (2009–2014) भी रहे, जहाँ उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पशुपालन विभागों की जिम्मेदारी संभाली. रूहुल्लाह ने जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के बैनर तले 2024 का आम चुनाव लड़ा और भारी जनसमर्थन के साथ श्रीनगर लोकसभा सीट जीती.

नया राजनीतिक मोर्चा बनाने के स्पष्ट संकेत

एक प्रभावशाली शिया नेता और संवैधानिक अधिकारों के प्रबल समर्थक के रूप में, उन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ एक मुखर आवाज़ उठाई है. हालांकि रूहुल्लाह के अगले कदम के बारे में अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नया राजनीतिक मोर्चा बनाने के स्पष्ट संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा है कि वे ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो इस क्षेत्र के छीने गए संवैधानिक अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ सकें.

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