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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू के इस बैंक पर RBI का एक्शन, अब नहीं निकाल सकेंगे सवा लाख से ज्यादा रुपये

जम्मू के इस बैंक पर RBI का एक्शन, अब नहीं निकाल सकेंगे सवा लाख से ज्यादा रुपये

आर्थिक अनियमितताओं के चलते जम्मू के सिटिज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर RBI की बड़ी कार्रवाई, ग्राहकों के लिए 1.25 लाख रुपये की निकासी सीमा तय.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 30 Aug 2026 12:02 AM (IST)
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जम्मू में आर्थिक घोटालों के आरोपों में फंसे सिटिज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाबंदियां लगाईं है. आरबीआई ने बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय की है.  रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने सिटिज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू के कामकाज पर पाबंदियां लगा दी हैं. बैंक अब निवेश करने, देनदारियां लेने या नए डिपॉज़िट स्वीकार करने जैसे काम नहीं कर सकेगा. साथ ही, कोई भी जमाकर्ता बैंक से ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 लाख रुपये ही निकाल सकेगा.

बैंक को दिए गए एक नोटिस के मुताबिक "जनता की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 35 A की उप-धारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 25 अगस्त, 2026 के निर्देश संख्या पर्य.वि.जम्मू. सं.S132/12-01-040/2026-27 के ज़रिए 'द सिटिज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू' ("बैंक") को कुछ निर्देश जारी किए हैं.

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बैंक के कामकाज पर लगी मुख्य पाबंदियां

इसके तहत, 27 अगस्त, 2026 को कामकाज बंद होने के समय से, बैंक RBI की लिखित मंज़ूरी के बिना कोई भी लोन या एडवांस नहीं देगा या रिन्यू नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, कोई देनदारी, जैसे फंड उधार लेना या नए डिपॉज़िट स्वीकार करना नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा या भुगतान करने का वादा नहीं करेगा, चाहे वह अपनी देनदारियों और दायित्वों को पूरा करने के लिए हो या अन्यथा, कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा, और अपनी किसी भी संपत्ति या एसेट को बेचेगा, ट्रांसफर करेगा या अन्यथा निपटाएगा नहीं सिवाय RBI के 25 अगस्त, 2026 के निर्देश में बताए गए मामलों के.

इस निर्देश की एक कॉपी बैंक की वेबसाइट और परिसर में आम जनता के देखने के लिए लगाने का निर्देश दिया गया है.

1.25 लाख रुपये तक की निकासी और लोन सेट-ऑफ की अनुमति

बैंक की मौजूदा लिक्विडिटी स्थिति को देखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह किसी जमाकर्ता के सेविंग्स बैंक या करंट अकाउंट या किसी अन्य अकाउंट से एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये मात्र तक की निकासी की अनुमति दे, लेकिन ऊपर बताए गए RBI निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन डिपॉज़िट के बदले लोन को सेट-ऑफ करने की अनुमति है. बैंक कुछ ज़रूरी चीज़ों जैसे कर्मचारियों की सैलरी, किराया, बिजली बिल आदि के लिए खर्च कर सकता है, जैसा कि उक्त निर्देशों में बताया गया है.

लाइसेंस रद्द नहीं, निगरानी जारी रहेगी

RBI ने हाल ही में बैंक के कामकाज में सुधार के लिए बैंक के बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के साथ बातचीत की है. हालाँकि, बैंक द्वारा सुपरवाइज़री चिंताओं को दूर करने और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस प्रयास न किए जाने के कारण ये निर्देश जारी करने पड़े.

सुधार न होने पर उठाये गए कदम

पात्र जमाकर्ता अपनी जमा राशि के लिए डिपॉज़िट इंश्योरेंस क्लेम की राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसकी मौद्रिक सीमा... संबंधित जमाकर्ताओं की सहमति और उचित जांच-पड़ताल के बाद, DICGC एक्ट, 1961 के प्रावधानों के तहत, DICGC (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन) से उसी क्षमता और अधिकार के साथ ₹5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) प्राप्त किए जा सकते हैं. जमाकर्ता अधिक जानकारी के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. जानकारी DICGC की वेबसाइट www.dicgc.org.in पर भी देखी जा सकती है.

लाइसेंस रद्द नहीं, निगरानी जारी रहेगी

RBI द्वारा जारी इन निर्देशों का मतलब यह नहीं है कि RBI ने बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक, इन निर्देशों में बताई गई पाबंदियों के साथ बैंकिंग कामकाज जारी रखेगा. RBI बैंक की स्थिति पर नज़र रखेगा और हालात व जमाकर्ताओं के हित को देखते हुए, ज़रूरत पड़ने पर इन निर्देशों में बदलाव सहित ज़रूरी कदम उठाएगा. 

छह महीने तक लागू रहेंगे निर्देश

ये निर्देश 27 अगस्त, 2026 को कामकाज के समय के बाद से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा की जा सकती है.

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Published at : 30 Aug 2026 12:02 AM (IST)
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