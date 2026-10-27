कश्मीर: शंकराचार्य मंदिर के रास्ते पर मजार को लेकर विवाद, BJP ने उठाए सवाल

जम्मू-कश्मीर में शंकराचार्य मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले एक कब्रिस्तान के जीर्णोद्धार (restoration) का मामला एक बड़े विवाद में बदल गया है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने 'शंकराचार्य रोड पर स्थित सैयद उस्मान साहिब के मजार (दरगाह) के सुधार' के लिए टेंडर प्रक्रिया के जरिए इस सदियों पुराने कब्रिस्तान के काम का ठेका दिया है.

मामले पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है. कश्मीरी पंडित समूहों ने सबसे पहले इस निर्माण कार्य पर सवाल उठाए. उनका दावा है कि यह मजार हाल ही में बनी है और पहले यहां ऐसी कोई जगह नहीं थी.

'सेव शारदा कमिटी' के प्रमुख ने किया पोस्ट

'सेव शारदा कमिटी' के प्रमुख रविंदर रैना ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "मुझे पता है कि बाईं और दाईं ओर की पूरी जमीन 'सोशल फॉरेस्ट्री' (सामाजिक वानिकी) विभाग की है. मैंने अपने जीवनकाल में कभी नहीं सुना कि श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर जाने वाले रास्ते पर कोई ऐसी मजार (कब्रिस्तान) है. क्या यह अचानक यहां आ गई है, या पहले से ही मौजूद थी?"

उन्होंने आगे लिखा, "मैंने मंदिर जाने वाले अपने उन वरिष्ठ साथियों से पूछा जो बचपन से ही वहां अक्सर जाते रहे हैं. उन्होंने भी ऐसी किसी जगह के होने से इनकार कर दिया." इस पोस्ट के बाद समुदाय की ओर से कई ट्वीट किए गए और निर्माण कार्य को रोकने की मांग उठने लगी. अब इस मामले में बीजेपी भी कूद पड़ी है.

बीजेपी ने लगाया ये आरोप

बीजेपी की स्थानीय इकाई का आरोप है कि श्रीनगर में पवित्र शंकराचार्य मंदिर तक जाने वाले रास्ते के किनारे एक मजार जैसी संरचना बनाई जा रही है. उनका कहना है कि ऐसा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के इरादे से किया जा रहा है, ताकि सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके.

पूर्व एमएलसी और बीजेपी (जम्मू-कश्मीर) के प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि इस काम का उद्देश्य क्या है, यह कितना कानूनी है और इसे किसने अधिकृत किया है. उन्होंने सवाल किया, "क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की सरकार कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत के प्रति इतनी उदासीन है कि वह यह भी नहीं बता सकती कि घाटी के सबसे पवित्र हिंदू तीर्थस्थलों में से एक के पास ऐसी परियोजना को मंजूरी क्यों दी गई?"

निजी कंपनी को दिया गया सौंदर्यीकरण का ठेका

सौंदर्यीकरण का ठेका एक निजी कंपनी (मेसर्स अजीज कश्मीरी एंड कंपनी) को दिया गया था. सार्वजनिक टेंडर रिकॉर्ड के अनुसार, इसे एक सामान्य बुनियादी ढांचा और राजमार्ग परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक तीर्थस्थल तक जाने वाले रास्ते को चौड़ा करना, मजबूत करना और बेहतर बनाना था.

बीजेपी ने इस परियोजना के लिए 44.37 लाख रुपये की मंजूरी दिए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार से जवाबदेही की मांग की है. बीजेपी का आरोप है कि इस परियोजना का मकसद कब्रिस्तानों को धार्मिक स्थलों में बदलकर मंदिर के आसपास के इलाके की जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) संरचना को बदलना है.

बीजेपी ने कहा कि यह विवाद कश्मीर की प्राचीन हिंदू विरासत, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील पहाड़ी इलाके और सार्वजनिक धन के खर्च से जुड़ा है. पार्टी का आरोप है कि शंकराचार्य पहाड़ी, जिस पर प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, कश्मीर की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक है.

बीजेपी नेता गिरधारी लाल रैना ने लगाया ये आरोप

रैना ने कहा, "इसके आसपास कोई भी गतिविधि करने के लिए अत्यधिक संवेदनशीलता, पारदर्शिता और कानून का कड़ाई से पालन जरूरी है." उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रवैया पहले भी सवालों के घेरे में रहा है. उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में शंकराचार्य पहाड़ी के लिए 'तख्त-ए-सुलेमान' और हरि पर्वत के लिए 'कोह-ए-मरान' जैसे वैकल्पिक नामों का इस्तेमाल किया था.

बीजेपी का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दृश्यों में पहाड़ी के रास्ते के पास वाले जंगली इलाके में कब्र जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं. प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि ये क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इन्हें किसने मंजूरी दी है और ये ठीक किस जगह पर स्थित हैं.

बीजेपी की ओर से कहा गया कि 44.37 लाख रुपये की कथित मंजूरी पर तुरंत जवाब मिलना चाहिए. इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव किसने दिया? किस अधिकारी ने इसे मंजूरी दी? असल में वहां क्या बनाया जा रहा है? यह जमीन किसकी है? क्या इसके लिए जरूरी वन, पर्यावरण और अन्य कानूनी अनुमतियां ली गई थीं? यह काम कौन करवा रहा है और किस सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? बीजेपी ने उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की मांग करते हुए ये सवाल उठाए हैं.

बीजेपी ने कर दी ये बड़ी मांग

बीजेपी मांग करती है कि किसी भी तरह के अनधिकृत काम को तुरंत रोका जाए. साथ ही इस प्रोजेक्ट की मंजूरी और इसके क्रियान्वयन की स्वतंत्र जांच हो. सभी मंजूरियों और खर्चों का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, "अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उस जगह को पहले जैसी स्थिति में लाया जाना चाहिए. इससे धार्मिक स्थल की रक्षा होगी, कश्मीर की विरासत सुरक्षित रहेगी, सच्चाई सामने आएगी और जिम्मेदारी तय की जा सकेगी."

स्थानीय मुसलमानों का मामले पर क्या कहना है?

हालांकि, स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि वहां कब्रिस्तान और मजार दोनों पहले से मौजूद थे, लेकिन घनी वनस्पति और सड़क से दूर होने के कारण वे दिखाई नहीं देते थे. रविंदर पंडित को जवाब देते हुए एक इंटरनेट यूजर ने कहा, "यह मजार हमेशा से यहीं थी. हजरत सैयद उस्मान साहब (RA) और हजरत सैयद असद अल्लाह साहब (RA) यहीं दफन हैं."

यूजर ने आगे बताया, "फर्क बस इतना है कि पहले यह सड़क से इतनी साफ दिखाई नहीं देती थी. कोई चीज दिखाई नहीं देती, इसका मतलब यह नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि हमारे पवित्र मजारों को भी बेबुनियाद शक और बेवजह के विवादों में घसीटा जा रहा है." अब जबकि इस निर्माण कार्य को लेकर राजनीति तेज हो गई है, तो ऐसा लगता है कि यह पूरा मामला आगे चलकर एक बड़े विवाद का रूप ले लेगा.

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