जम्मू-कश्मीर में BJP नेता पर 8.25 लाख की ठगी का केस, झांसा देने का आरोप

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी के जिला महासचिव आबिद हुसैन नेगरू के खिलाफ कथित तौर पर 8.25 लाख रुपये की धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि नेता ने सरकारी नौकरी दिलाने और श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम में टेंट लगाने की अनुमति दिलाने के नाम पर उससे रकम ली.

पुलिस के मुताबिक, ऐशमुकाम निवासी वहीद अहमद इत्तू की लिखित शिकायत के आधार पर अनंतनाग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 351(3) लगाई गई हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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सरकारी नौकरी और टेंट परमिट का दिया भरोसा

शिकायतकर्ता का आरोप है कि आबिद हुसैन नेगरू ने अपने राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए उसे पुलिस विभाग में स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के तौर पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था. इसके अलावा श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पहलगाम में तीर्थयात्रियों के लिए टेंट लगाने की अनुमति दिलाने का भी दावा किया गया. शिकायत के अनुसार, इन वादों पर भरोसा करके शिकायतकर्ता ने आरोपी को कुल 8 लाख 25 हजार रुपये दिए. बाद में कथित तौर पर न तो नौकरी मिली और न ही बताए गए तरीके से टेंट लगाने की अनुमति मिल सकी.

पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच शुरू

पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. FIR में धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं. फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और मामले से जुड़े तथ्यों एवं लेनदेन की पुष्टि की जा रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सरकारी नौकरी या किसी सरकारी सुविधा को दिलाने के नाम पर किसी व्यक्ति को पैसे देने से बचें और ऐसे मामलों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें.

दक्षिण कश्मीर में पहले भी BJP नेताओं पर लगे आरोप

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब दक्षिण कश्मीर में बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी, जबरन वसूली और धमकी से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं. साल 2021 निसार अहमद खान पर 1.10 लाख रुपये का पुलिस हिरासत में लिए गए दो लोगों की रिहाई के नाम पर लिए थे. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और रकम बरामद कर परिवारों को वापस कराई थी. इसी तरह पुलवामा में बीजेपी से जुड़े अन्य नेताओं पर भी आरोप और FIR होने की बात सामने आई है. हालांकि, प्रत्येक मामले की जांच और कानूनी स्थिति अलग-अलग है.

नौकरी के नाम पर पैसे लेने वालों से सावधान रहने की अपील

अनंतनाग पुलिस ने लोगों को सरकारी नौकरी या किसी अन्य सरकारी लाभ का झांसा देकर पैसे मांगने वाले लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है. पुलिस का कहना है कि सरकारी नौकरी या सुविधा दिलाने के नाम पर किसी तरह का आर्थिक लेनदेन करने के बजाय सीधे संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करना चाहिए. आबिद हुसैन नेगरू के खिलाफ दर्ज ताजा FIR में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है. ऐसे में मामले की आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करेगी.

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