J&K में मेडिकल इंटर्न का प्रदर्शन, तारिक कर्रा ने CM से की दखल की मांग

जम्मू-कश्मीर के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में MBBS और BDS इंटर्न ने सोमवार (31 अगस्त) को एक साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया. वे अपने मासिक इंटर्नशिप स्टाइपेंड को मौजूदा ₹12,300 से बढ़ाकर ₹30,000 करने की मांग कर रहे हैं. इस बीच, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पत्र लिखकर इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिखे पत्र में इंटर्न का समर्थन करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि लंबी और कठिन शिफ्ट (जिसमें 36 घंटे की शिफ्ट भी शामिल है) में काम करने के बावजूद, उनका मौजूदा स्टाइपेंड कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है. 31 अगस्त, 2026 के पत्र में कर्रा ने कहा कि इंटर्न की मांग जायज है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक और तुरंत विचार किया जाना चाहिए.

दूसरी राज्यों में मेडिकल इंटर्न को दी जाती है बेहतर आर्थिक मदद

पत्र में कहा गया है कि, 'मेडिकल इंटर्न हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक जरूरी और अहम हिस्सा हैं. अपनी अनिवार्य इंटर्नशिप के दौरान वे अस्पतालों में बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं. ये युवा डॉक्टर अक्सर लंबी और कठिन शिफ्ट में काम करते हैं, जिसमें 36 घंटे की शिफ्ट भी शामिल है और पूरी लगन और निष्ठा के साथ मरीजो की देखभाल और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं.'

कर्रा ने कहा कि जब दूसरी राज्यों पर समान जिम्मेदारियों के लिए इंटर्न को बेहतर आर्थिक मदद दी जा रही है, तो J&K के मेडिकल इंटर्न की स्टाइपेंड में उचित बढ़ोतरी की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.

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विरोध कर रहे इंटर्न से बात करने के लिए मुख्यमंत्री को आग्रह

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वे विरोध कर रहे इंटर्न से बात करें, उनकी शिकायतें सुनें और जल्द से जल्द संतोषजनक समाधान निकालने की दिशा में काम करें. हमीद कर्रा ने कहा, 'इस चरण में सरकार का सकारात्मक दखल न केवल मेडिकल बिरादरी की एक जायज चिंता का समाधान करेगा, बल्कि उन युवा डॉक्टरों का मनोबल भी बढ़ाएगा जो हमारे अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज में अहम योगदान दे रहे हैं.'

जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न ने की हड़ताल, स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग