J&K: कैबिनेट विस्तार के बाद NC में कलह! इन नेताओं के समर्थकों ने जताई नाराजगी

जम्मू-कश्मीर कैबिनेट के विस्तार के कुछ ही घंटों बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुबारक अहमद गुल और अब्दुल मजीद लारमी के समर्थकों ने पार्टी मुख्यालय 'नवा-ए-सुबह कॉम्प्लेक्स' में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कैबिनेट में जगह न मिलने पर नाराजगी जताते हुए नारे लगाए. यह इस बात का साफ संकेत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

यह विरोध प्रदर्शन उस समय हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. इसी बैठक में सात बार के विधायक मुबारक गुल (ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र) को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का नया महासचिव नियुक्त किया गया. उन्होंने अली मोहम्मद सागर की जगह ली है, जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है.

मुबारक गुल के कार्यकर्ता नाराज

पार्टी में एक अहम पद मिलने के बावजूद, मुबारक गुल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें मंत्री न बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जताई. समर्थकों ने इसे 'धोखा' करार दिया और मांग की कि गुल को पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए.

समर्थकों का कहना है कि गुल एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, जो कैबिनेट में जगह पाने के हकदार थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार देर रात तक मंत्रियों की सूची में गुल का नाम शामिल था, लेकिन बाद में किन कारणों से उनका नाम हटा दिया गया, यह स्पष्ट नहीं है.

इससे पहले भी गुल कैबिनेट में शामिल न किए जाने पर निराशा जता चुके थे. उन्होंने कहा था कि वे अब तक लगभग 30 शपथ ग्रहण समारोहों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी मंत्री नहीं बनाया गया. छह बार के विधायक रहे गुल ने 1983, 1996, 2002, 2008, 2014 और 2024 में ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है. कैबिनेट में जगह न मिलने पर गुल की नाराजगी को देखते हुए, फारूक अब्दुल्ला ने उनसे संपर्क किया और उन्हें पार्टी संगठन का महासचिव नियुक्त कर दिया.

अब्दुल मजीद लारमी ने भी जताई नाराजगी

नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और नाराज विधायक, अब्दुल मजीद लारमी (जो अनंतनाग पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं) ने भी कैबिनेट विस्तार में जगह न मिलने पर गहरी निराशा जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि वे मंत्री बनने के हकदार हैं, लेकिन वे पार्टी नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करेंगे.

'मुझसे मंत्री पद का वादा किया था'

लारमी ने आगे कहा, "मुझे मंत्री पद देने का वादा किया गया था. आज सुबह जब मैं घर से निकला, तो मेरी बेटी ने मुझे शुभकामनाएं दीं और मुझे पूरा यकीन था कि मेरा नाम भी सूची में होगा. लेकिन जब नाम पुकारे गए, तो मैं बुरी तरह टूट गया. यह ईश्वर का फैसला था और फिर हमारे नेतृत्व का भी. हमारे नेतृत्व ने इसे बेहतर समझा, हालांकि मैं मंत्री पद का हकदार था. मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ भी ऐसा होगा."

'मैं भी हकदार था'

विधायक ने कहा कि उन्होंने मंत्री पद के लिए चुने गए चार विधायकों को शामिल किए जाने को स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह भी माना कि उन्हें शामिल न किए जाने से उन्हें दुख हुआ है. उन्होंने कहा, "जिन चार लोगों को उन्होंने लिया है, हम उन्हें स्वीकार करते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है," उन्होंने कहा, और आगे जोड़ा, "लेकिन मुझे दुख जरूर हुआ है क्योंकि मैं भी इस पद का हकदार था."

ये भी पढ़ें: J&K में उमर सरकार का पहला कैबिनेट फेरबदल, 4 नए मंत्री शामिल, सतीश शर्मा की छुट्टी