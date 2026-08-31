'BJP के भारत में गोरक्षा महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी', महबूबा मुफ्ती का निशाना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महबूबा मुफ्ती ने देश में बढ़ती यौन हिंसा पर चिंता जताई.

उन्होंने गोरक्षा को महिला सुरक्षा से अधिक प्राथमिकता देने पर सवाल उठाए.

किश्तवाड़ में छात्रा दुष्कर्म-हत्या पर भी मुफ्ती ने दुख जताया.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है. उन्होंने सोमवार (31 अगस्त) को कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मुकाबले गोरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने गोवध के संदेह में लोगों की पीटकर-पीटकर हत्या का मसला भी उठाया.

'भारत में गोरक्षा को महिलाओं की सुरक्षा से अधिक अहमियत'

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भाजपा के भारत में महिलाओं की सुरक्षा से अधिक अहमियत गोरक्षा को दी जा रही है. महज गोवध के संदेह में भीड़ ने लोगों की पीटकर हत्या कर दी है. फिर भी, जब दुष्कर्म, यौन हिंसा और बर्बरता से महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, तो दुष्कर्म के दोषी न सिर्फ बार-बार पैरोल पाते हैं, बल्कि उन्हें पूरा संरक्षण भी मिलता है.’’

'गोरक्षा में लगी ऊर्जा का आधा हिस्सा महिला सुरक्षा में लगाएं तो बेहतर'

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गोरक्षा में लगाई जाने वाली ऊर्जा का आधा हिस्सा भी महिलाओं की सुरक्षा में लगा दिया जाए, तो भारत महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित जगह बन सकता है. उन्होंने कहा, ‘‘अगर गोरक्षा में लगाई जाने वाली ऊर्जा का आधा हिस्सा भी महिलाओं की सुरक्षा में लगाया जाए, तो भारत हर बेटी, बहन और मां के लिए कहीं अधिक सुरक्षित जगह बन जाएगा.’’

किश्तवाड़ में रेप और हत्या पर मुफ्ती ने जताया था दुख

PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती में हाल में जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक स्कूली छात्रा की रेप और हत्या की घटना पर दुख जताया था. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा था किश्तवाड़ के छत्रु में एक स्कूली छात्रा के साथ रेप और उसकी हत्या की घटना महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का कोई आम मामला नहीं है. यह हमारे समाज की अंतरात्मा पर एक गहरा और नासूर बन चुका घाव है.

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