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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirभूकंप के झटकों से हिला पुलवामा! सुबह-सुबह धरती हिलने से सहमे लोग, घरों से बाहर भागे

भूकंप के झटकों से हिला पुलवामा! सुबह-सुबह धरती हिलने से सहमे लोग, घरों से बाहर भागे

Earthquake in Pulwama: जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार (25 जून) की सुबह 3.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद लोगों में डर बैठ गया. इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 25 Jun 2026 06:58 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार (25 जून) की सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई. राहत की बात रही कि किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, लोग सहम गए और घरों से बाहर भागे.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 25 Jun 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Pulwama News JAMMU KASHMIR NEWS EARTHQUAKE
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