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भूकंप के झटकों से हिला पुलवामा! सुबह-सुबह धरती हिलने से सहमे लोग, घरों से बाहर भागे
Earthquake in Pulwama: जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार (25 जून) की सुबह 3.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद लोगों में डर बैठ गया. इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार (25 जून) की सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई. राहत की बात रही कि किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, लोग सहम गए और घरों से बाहर भागे.
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