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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीन: भूकंप का बड़ा झटका, 6.3 रिएक्टर स्केल की तीव्रता से चारों तरफ अफरा-तफरी, घरों से निकलकर भागे लोग

चीन: भूकंप का बड़ा झटका, 6.3 रिएक्टर स्केल की तीव्रता से चारों तरफ अफरा-तफरी, घरों से निकलकर भागे लोग

China Earthquake: CENC ने बताया कि किंगहाई प्रांत में आए भूकंप का केंद्र 37.80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 95.56 डिग्री पूर्वी लॉन्गिट्यूड पर 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Jun 2026 05:51 PM (IST)
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चीन के उत्तर-पश्चिम हिस्से में स्थित किंगहाई प्रांत की धरती मंगलवार (16 जून, 2026) की शाम भूकंप के जोरदार झटकों से थर्रा उठी है. रिक्टर स्केल पर किंगहाई प्रांत के हैक्सी प्रीफेक्चर में 6.3 तीव्रता वाले भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. इसके साथ ही साथ भूकंप के झटकों के बाद कई आफ्टरशॉक्स भी महसूस किए गए. भूकंप की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि चार अन्य घायल हुए हैं.

इस घटना के बाद हाई-एल्टिट्यूड पर स्थित इस कम आबादी वाले क्षेत्र में अफरा-तफरी जैसा माहौल हो गया. जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने भूकंप के असर की वजह से हुई क्षति का आकलन करना शुरू कर दिया है.

धरती से 10KM की गहराई में दर्ज किया गया भूकंप का केंद्र

चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र यानी China Earthquake Networks Center (CENC) के मुताबिक, किंगहाई प्रांत में स्थानीय समयानुसार मंगलवार (16 जून, 2026) को शाम 5 बजकर 6 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. जिसका केंद्र 37.80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 95.56 डिग्री पूर्वी लॉन्गिट्यूड पर 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया. 

भूकंप से एक की मौत और 4 लोग घायल

चीन की सरकारी मीडिया ने आपातकाली अधिकारियों के हवाले से बताया कि चीन के किंगहाई प्रांत में आए तेज भूकंप से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि चार अन्य लोग घायल हुए हैं.

Published at : 16 Jun 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
CHINA EARTHQUAKE Qinghai
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