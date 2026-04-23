फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को लेकर BJP नेता का बड़ा बयान, 'पुलिस को बिना बताए वो...'

जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में हुई जान लेवा हमले को लेकर विवादित बयान दिया है. सुनील शर्मा के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला पर हुआ हमला उनकी अपनी लापरवाही के चलते हुआ क्योंकि वो पुलिस को बिना बताए एक छोटे से कार्यक्रम में गए जिसके कारण यह घटना घटी.

सुनील शर्मा ने कहा, "यह फारूक अब्दुल्ला की गलती है कि वो शाम को पुलिस को बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं. उनसे पूछा जाए कि क्या इस शादी में जाने से पहले उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था?''

11 मार्च को फारूक अब्दुल्ला पर हुआ था हमला

फारूक अब्दुल्ला पर 65 साल के हमलावर कमल सिंह जामवाल ने 11 मार्च को जम्मू में एक शादी के फंक्शन में हमला किया था. हमलावर के दो राउंड फायरिंग करने के बाद भी फारूक बच गए. इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड उसे काबू कर पाते, बिना किसी पछतावे के आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने इस पल के लिए 20 साल इंतज़ार किया था और माना कि हमला 'पर्सनल एजेंडा' को लेकर हुआ था.

'बीस साल से क्यों वो फारूक अब्दुल्ला को मारने की फिराक में था'

सुनील शर्मा ने हमले के बारे में आगे कहा, ''उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर बीस साल से क्यों वो डॉ. फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश कर रहा था?'' इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर इस व्यक्ति के हमला करने की क्या वजह रही थी. क्या वजह थी कि उसने बीस साल से हमला करने का इरादा कर रखा था."

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उमर अब्दुल्ला की सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर क्या बोले सुनील शर्मा?

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास जरूरत से ज्यादा सुरक्षा है और ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के चलते उनको कभी कभी डर लगता है. उन्होंने कहा, "उनकी सुरक्षा पहले से ही बहुत ज़्यादा है. मैं एक कार्यक्रम में गया था तो उनके साथ इतनी ज़्यादा सुरक्षा थी कि मैं भी डर गया."

सुनील शर्मा का उमर अब्दुल्ला सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप

सुनील शर्मा ने कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि मुख्यमंत्री को अपने नियंत्रण वाले 17 मंत्रियों का काम सुधारना चाहिए और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उस पर ध्यान देना चाहिए ना कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की वापसी की बात करनी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, ''जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा अपने सही समय पर मिल जाएगा. वो अपने 17 महकमों को देखें. ना सड़क है ना पानी और ना ही कोई सुविधा. उमर अब्दुल्ला सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है.'' उधर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी तक बीजेपी नेता सुनील शर्मा के बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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