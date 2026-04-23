श्रीनगर में लश्कर मॉड्यूल पर बड़ा एक्शन, J&K पुलिस ने 4 OGWs को दबोचा, हथियार बरामद

पहले से ही पकड़े जा चुके अंतर-राज्यीय लश्कर मॉड्यूल के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखते हुए J&K पुलिस ने श्रीनगर में चार ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को गिरफ्तार किया है. इनमें एक महिला भी शामिल है. इन पर आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मदद देने का आरोप है. पुलिस ने शहर के हजरतबल इलाके में देर रात चले एक ऑपरेशन के दौरान इन आरोपियों को पकड़ा.

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जहूर अहमद मीर, बशीर अहमद भट और गुलाम मोहम्मद भट के रूप में हुई है. ये सभी हजरतबल के ही रहने वाले हैं. महिला की पहचान शाजिया मोहम्मद के रूप में हुई है, जो इसी इलाके की रहने वाली है.

क्या है पूरा मामला

सूत्रों के अनुसार, 37 साल का जहूर अहमद मीर पेशे से एक बिजनेसमैन है. उसके मधुमक्खी के छत्ते दाचीगाम इलाके में हैं, जहां लश्कर मॉड्यूल सक्रिय था. उसे तब गिरफ्तार किया गया, जब वह अपनी गाड़ी एक डस्टर SUV में हथियार लेकर जा रहा था. बाकी दो लोग 63 साल का बशीर अहमद भट और गुलाम मोहम्मद भट इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं. सूत्रों के मुताबिक, 25 साल की शाजिया मोहम्मद एक अंडर-ग्रेजुएट छात्रा है. उसके पिता गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ 'मामा' को J&K पुलिस ने 30 मार्च को गिरफ्तार किया था. वह पाकिस्तानी लश्कर ऑपरेटिव अब्दुल्ला उर्फ 'अबू हुरैरा' और उस्मान उर्फ 'खुबैब' का मुख्य मददगार था. इन दोनों को J&K पुलिस ने पंजाब के मलेरकोटला में एक ऑपरेशन के दौरान पकड़ा था.

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शाजिया का अब्दुल्ला से था गहरा संपर्क

सूत्रों के अनुसार, शाजिया का अब्दुल्ला से गहरा संपर्क था. अब्दुल्ला कश्मीर घाटी में सक्रिय रहते हुए करीब 16 साल तक पुलिस की पकड़ से बचा रहा था. पूछताछ के दौरान, अब्दुल्ला ने पूरे देश में खासकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन्स के बारे में विस्तार से बताया. इन ऑपरेशन्स में उसके साथ उस्मान और एक और खतरनाक आतंकवादी उमर हारिस उर्फ 'खरगोश' भी शामिल थे. उस्मान और उमर, दोनों ने ही जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके क्रमशः हरियाणा और जयपुर से पासपोर्ट बनवा लिए थे और विदेश यात्रा भी की थी. उस्मान तो भारत लौट आया है, लेकिन माना जा रहा है कि उमर हारिस इस समय सऊदी अरब में रह रहा है.

आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही जम्मू-कश्मीर पुलिस

हालांकि J&K पुलिस अभी भी इस आतंकी मॉड्यूल के असली फैलाव की जांच कर रही है, लेकिन अब्दुल्ला की "महिला मित्र" समेत चार OGWs की गिरफ्तारी ने श्रीनगर शहर में लश्कर की कमर तोड़ दी है. जिस ऑपरेशन के दौरान इन चारों को गिरफ्तार किया गया, उसमें पुलिस ने उनके पास से एक हैंड ग्रेनेड, AK-47 के 15 राउंड कारतूस, चार मोबाइल फोन और कुछ नकदी बरामद की. अहमद नगर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 20/2026 के तहत, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच जारी है.

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