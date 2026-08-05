मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirPDP ने मनाई 'काली रात', महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यालय में बिताई रात , इस चीज का था डर

PDP ने मनाई 'काली रात', महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यालय में बिताई रात , इस चीज का था डर

Jammu Kashmir News: PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की कि वह पार्टी मुख्यालय में रात बिताएंगी. आर्टिकल 370 की बरसी से पहले नजरबंद होने की वजह से ये फैसला लिया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 05 Aug 2026 06:35 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के इतिहास में 5 अगस्त की पूर्व संध्या को "काली रात" बताते हुए, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को घोषणा की कि वह पार्टी मुख्यालय में रात बिताएंगी. उन्हें डर था कि अनुच्छेद 370 को हटाने की बरसी पर बुधवार (5 अगस्त) को होने वाले विरोध प्रदर्शनों से पहले उन्हें नजरबंद या हिरासत में लिया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल नहीं किया जाता और कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकल जाता.

अदालतों और चुनाव आयोग पर फारुक अब्दुल्ला के कॉमेंट से मचेगा बवाल! जानें- क्या कहा?

आर्टिकल 370 की बरसी पर क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती?

मुफ्ती ने कहा, "आज रात जम्मू-कश्मीर के लिए एक काली रात है. हम विरोध करने के लिए बाहर आए हैं क्योंकि इसी रात एक साजिश रची गई थी और देश के संविधान ने जम्मू-कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया था चीन या पाकिस्तान ने नहीं दिया जो उसे छीन लिया गया."

उन्होंने आगे कहा कि इसे (अनुच्छेद 370) उसी तरह लूटा गया जैसे श्री राम मंदिर के लिए दिए गए दान को लूटा गया था. मुफ्ती ने कहा कि PDP अपना आंदोलन तब तक जारी रखेगी जब तक संवैधानिक प्रावधान बहाल नहीं हो जाते और कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान नहीं हो जाता.

उन्होंने कहा, "हम तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक जम्मू-कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान नहीं हो जाता और अनुच्छेद 370 और 35A बहाल नहीं हो जाते. यह हमारी पहचान का सवाल है."

महबूबा मुफ्ती ने लगाया ये आरोप

राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) पर केंद्रित राजनीतिक चर्चा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "बहुत से लोग सिर्फ राज्य के दर्जे के बारे में बात करते रहते हैं ताकि लोग बाकी सब कुछ भूल जाएं." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उग्रवादी हमलों के बाद सुरक्षा उपायों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है.

उन्होंने कहा, "जब कोई सिपाही शहीद होता है, तो हजारों लोगों को जेल में क्यों डाला जाता है? कल छत्तीसगढ़ के दो मजदूर मारे गए. उसके बाद फिर से हजारों लोगों को हिरासत में ले लिया गया. उग्रवादी तो अपने घरों से भाग गए हैं, लेकिन उनके परिवारों के घर गिरा दिए जाते हैं और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है. हमारे हजारों लोग जेल में हैं. कोई इस बारे में बात नहीं करता."

सरकार के दावों पर उठाया सवाल

हालात सामान्य होने के सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए मुफ्ती ने पूछा: "अगर वे दावा करते हैं कि स्थिति में सुधार हुआ है, तो वे सेना को बैरक में वापस क्यों नहीं भेजते? आम नागरिक आजादी से क्यों नहीं रह सकते? इतना दमन क्यों हो रहा है?"

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना कश्मीर के लोगों के लिए अस्वीकार्य बना हुआ है. उन्होंने कहा, "लोग चुप हैं, डरे हुए हैं और उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है. लेकिन कोई भी कश्मीरी आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह हमारी पहचान, हमारी जमीन और हमारी नौकरियों की रक्षा करता है. हम अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ेंगे."

विरोध प्रदर्शन में पुलिस के बर्ताव पर भड़कीं महबूबा

विरोध प्रदर्शन के दौरान, मुफ्ती ने प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के कथित बर्ताव की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला अधिकारी ने उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ बदसलूकी की. उन्होंने कहा, "अगर वह खुद एक महिला हैं और उन्होंने इल्तिजा के कपड़ों को छुआ, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है. हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे."

भारतीय तिरंगे और जम्मू-कश्मीर के पुराने राज्य के झंडे, दोनों को दिखाए जाने के बारे में मुफ्ती ने कहा, "ये दोनों झंडे हमारे हैं. ये दोनों हमें इस देश के संविधान ने दिए थे. एक झंडा रखा गया और दूसरा छीन लिया गया. जब तक इसे बहाल नहीं किया जाता और जब तक जम्मू-कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान नहीं हो जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा."

'आर्टिकल 370 को बहाल करने से ही विवाद हल नहीं होगा'

हालांकि, मुफ्ती ने कहा कि सिर्फ आर्टिकल 370 को बहाल करने से ही विवाद हल नहीं होगा. उन्होंने कहा, "मैं सिर्फ आर्टिकल 370 के बारे में बात नहीं कर रही हूं. हमारे पास पहले भी आर्टिकल 370 था, फिर भी हजारों लोग मारे गए और भारी मात्रा में संपत्ति नष्ट हुई. जम्मू-कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है. भारत और पाकिस्तान को अपने लोगों से बात करनी चाहिए, उनकी शिकायतों को सुनना चाहिए, जो हमसे छीना गया था उसे बहाल करना चाहिए और जम्मू-कश्मीर को सम्मान के साथ जीने देना चाहिए."

मुफ्ती ने कहा कि वह रात भर PDP मुख्यालय में रहेंगी और बुधवार को वहीं विरोध प्रदर्शन करेंगी. उन्हें आशंका है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने की 5 अगस्त की बरसी से पहले उन्हें नजरबंद या हिरासत में लिया जा सकता है.

370 बहाली की मांग को लेकर PDP करेगी प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती का ऐलान

Published at : 05 Aug 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
PDP Article 370 Article- 370 JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
PDP ने मनाई 'काली रात', महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यालय में बिताई रात , इस चीज का था डर
PDP ने मनाई 'काली रात', महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यालय में बिताई रात
जम्मू और कश्मीर
अदालतों और चुनाव आयोग पर फारुक अब्दुल्ला के कॉमेंट से मचेगा बवाल! जानें- क्या कहा?
अदालतों और चुनाव आयोग पर फारुक अब्दुल्ला के कॉमेंट से मचेगा बवाल! जानें- क्या कहा?
जम्मू और कश्मीर
370 बहाली की मांग को लेकर PDP करेगी प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती का ऐलान
370 बहाली की मांग को लेकर PDP करेगी प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती का ऐलान
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में जाम में फंसे पर्यटकों के लिए राहत, आंशिक रूप से खुला हाईवे
जम्मू में जाम में फंसे पर्यटकों के लिए राहत, आंशिक रूप से खुला हाईवे
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीमा पर चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत की दो टूक, पाक को दी सीधी चेतावनी
सीमा पर चीनी हथियारों की तैनाती पर भारत की दो टूक, पाक को दी सीधी चेतावनी
महाराष्ट्र
'मैं करारा जवाब दूंगी...', गूंगी गुड़िया विवाद पर पहली बार बोलीं सुनेत्रा पवार
'मैं करारा जवाब दूंगी...', गूंगी गुड़िया विवाद पर पहली बार बोलीं सुनेत्रा पवार
क्रिकेट
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
बॉलीवुड
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
इंडिया
Xप्लेन: क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं?
क्या SC के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं?
इंडिया
TMC के बागी सांसद अबू ताहिर खान का बड़ा बयान, 'हम NDA के साथ नहीं, लेकिन CM...'
TMC में वापस जाएंगे बागी? NDA की बैठक के बाद दिल्ली से बंगाल तक बढ़ी हलचल
इंडिया
AIR India फ्लाइट में टर्बुलेंस पर मचा बवाल: एक्शन में DGCA, एयरलाइन ने बताई वजह
AIR India फ्लाइट में टर्बुलेंस पर मचा बवाल: एक्शन में DGCA, एयरलाइन ने बताई वजह
विश्व
‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना
‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना
ENT LIVE
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Embed widget