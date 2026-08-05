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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirआर्टिकल 370 की बरसी पर J&K पुलिस की एडवाइजरी जारी, 15 मिनट के 'ब्लैकआउट' की तैयारी

आर्टिकल 370 की बरसी पर J&K पुलिस की एडवाइजरी जारी, 15 मिनट के 'ब्लैकआउट' की तैयारी

Article 370 Anniversary: महबूबा मुफ्ती और पार्टी के नेता रात भर पार्टी ऑफिस में ही रुके और 5 अगस्त की सुबह विरोध मार्च निकालेंगे. इसको देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 05 Aug 2026 07:31 AM (IST)
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PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर से कैंडललाइट मार्च और रात भर चलने वाले विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की. यह प्रदर्शन आर्टिकल 370 को हटाए जाने की सातवीं बरसी की पूर्व संध्या पर किया गया. महबूबा मुफ्ती और पार्टी के नेता रात भर पार्टी ऑफिस में ही रुके और 5 अगस्त की सुबह विरोध मार्च निकालेंगे.

वहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 5 अगस्त से पहले कुछ राजनीतिक पार्टियों और संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए मंगलवार को एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की. एक बयान में J&K पुलिस ने कहा कि घाटी में शांति, कानून-व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

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आर्टिकल 370 की बरसी पर विरोध

महबूबा मुफ्ती ने 4 अगस्त को काली रात बताया, जब जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज दबा दी गई थी और उसके अगले ही दिन उनसे उनका विशेष दर्जा छीन लिया गया था. महबूबा मुफ्ती ने कहा, "हम इस रात को भूल नहीं सकते." उन्होंने इस कैंडललाइट मार्च को सामूहिक याद और विरोध का जरिया बताया और घोषणा की कि वह और उनकी पार्टी के नेता विरोध मार्च निकालने के लिए रात भर ऑफिस में ही रहेंगे.

मार्च के दौरान हाथ में मोमबत्ती लिए महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 और 35A को पूरी तरह बहाल करने की पार्टी की अटूट मांग दोहराई. उन्होंने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक J&K की पहचान और संवैधानिक सुरक्षा उपाय पूरी तरह से वापस नहीं मिल जाते.

कैंडललाइट मार्च को लेकर क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती?

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कैंडललाइट मार्च उनकी व्यापक जन-अपील की एक शुरुआती कड़ी थी. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे 5 अगस्त को रात 9:00 बजे अपने घरों की लाइटें बंद करके 15 मिनट का सांकेतिक 'ब्लैकआउट' करें और 2019 में राज्य के बंटवारे को शांतिपूर्ण ढंग से अस्वीकार करें.

इस बीच, PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती को श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर पार्टी सदस्यों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि वे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को पूरी तरह बहाल करने की मांग को लेकर 5 अगस्त को पूरे जम्मू-कश्मीर में जिला-स्तर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की एक समन्वित श्रृंखला आयोजित करें.

पीडीपी चीफ ने पार्टी नेताओं को दिए निर्देश

PDP अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से क्षेत्र के विशेष दर्जे, पहचान और 2019 में छीनी गई संवैधानिक गारंटियों को बहाल करने पर केंद्रित होने चाहिए. जिला प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि प्रदर्शनों में जमीनी स्तर पर व्यापक भागीदारी हो, ताकि 2019 में हटाए गए प्रावधानों को लेकर नागरिकों की एकजुट अस्वीकृति को दिखाया जा सके. 

पुलिस ने जारी एडवाइजरी

अधिकारियों के अनुसार, आम जनता को सूचित करने के लिए एक सामान्य एडवाइजरी जारी की गई है कि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई विरोध प्रदर्शन, रैली, जुलूस, प्रदर्शन या कोई अन्य सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जाएगी; अधिकारियों ने इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

पुलिस ने कहा कि तय कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा. J&K पुलिस ने सभी नागरिकों से कानून लागू करने वाली एजेंसियों का सहयोग करने और शांति व सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है. एडवाइजरी में लोगों से अफवाहें या बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचना देने का भी आग्रह किया गया है.

पुलिस के सख्त सुरक्षा इंतजाम

इस बीच, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने 5 अगस्त से पहले पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं. पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर निगरानी भी बढ़ा दी है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं.

उन्होंने कहा कि इन सुरक्षा उपायों का मकसद शांति बनाए रखना और आम जनजीवन में किसी भी तरह की बाधा को रोकना है. यह स्पष्टीकरण तब आया है जब अधिकारियों ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के आह्वान के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया.

370 बहाली की मांग को लेकर PDP करेगी प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती का ऐलान

Published at : 05 Aug 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
PDP Article- 370 JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI Srinagar NEWS
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