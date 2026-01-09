बारामूला-उरी हाईवे पर फिर लैंडस्लाइड, 20 दिन में तीसरी घटना; यात्रियों को भारी परेशानी

जम्मू-कश्मीर में बारामूला-उरी नेशनल हाईवे गुरुवार को बंद रहा, क्योंकि उस रास्ते पर एक और लैंडस्लाइड हुआ – पिछले 20 दिनों में यह तीसरी ऐसी घटना है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई. अधिकारियों ने बताया कि सुबह हाईवे पर एक नया लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद अधिकारियों को एहतियात के तौर पर तुरंत रास्ते पर ट्रैफिक रोकना पड़ा.

उन्होंने बताया कि सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियों को ही जाने दिया गया, जबकि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी सामान्य ट्रैफिक को रोक दिया गया.

मलबा हटाने का काम शुरू

एक अधिकारी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद सड़क साफ करने का काम शुरू किया गया, और मलबा हटाने और प्रभावित इलाके को स्थिर करने के लिए कर्मचारियों और मशीनों को लगाया गया. उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि शाम तक हाईवे फिर से गाड़ियों के चलने लायक हो जाएगा, बशर्ते सफाई का काम पूरा हो जाए और ढलान की सुरक्षा का आकलन कर लिया जाए."

वैकल्पिक रास्ता खराब हालत में

मुख्य बारामूला-उरी नेशनल हाईवे के बंद होने के कारण अधिकारियों को गाड़ियों को खराब खदनियार-गंतमुल्ला सड़क से मोड़ना पड़ा, जिससे यात्रियों को बहुत मुश्किल हुई. हालांकि, स्थानीय लोगों और यात्रियों ने शिकायत की कि वैकल्पिक रास्ता बहुत खराब हालत में है, जिसमें गड्ढे और संकरे रास्ते हैं, जिससे यात्रा जोखिम भरी और समय लेने वाली हो जाती है, खासकर यात्री गाड़ियों और माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए.

20 दिन में तीसरी घटना

यह नया लैंडस्लाइड बारामूला-उरी नेशनल हाईवे पर सिर्फ 20 दिनों में तीसरी ऐसी घटना है. इससे पहले भी दो बार लैंडस्लाइड हुए थे, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह से रोकना पड़ा था और वैकल्पिक रास्तों से गाड़ियों को मोड़ना पड़ा था. अधिकारियों ने दोनों घटनाओं का कारण चल रहे निर्माण कार्य और पहाड़ी कटाई को बताया है.

यह बार-बार होने वाली घटनाएं इस महत्वपूर्ण हाईवे की सुरक्षा और स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. स्थानीय लोग और यात्री लगातार परेशानी झेल रहे हैं और अधिकारियों से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.