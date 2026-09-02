J&K: स्लीपर बस से नशीली कफ सिरप की 750 बोतलें बरामद, 2 गिरफ्तार

जम्मू की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू (ANTF) को फार्मास्युटिकल दवाओं की अवैध तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है. ANTF ने दिल्ली से जम्मू तक नशीले कफ सिरप की ढुलाई और वितरण में शामिल एक अंतर-राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है.

दिल्ली से जम्मू अवैध रूप से लाई जा रही कोडीन-युक्त कफ सिरप की 750 बोतलों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ज़ब्त की है. अब इसमें शामिल अन्य कनेक्शन की जांच शुरू कर दी गई है.

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कैसे पकड़ी सिरप की 750 बोतलें?

खुफिया जानकारी के आधार पर, ANTF ने ANTF जम्मू पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धाराओं 8, 21, 22 और 29 के तहत FIR नंबर 06/2026 दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी. ऑपरेशन के दौरान, दिल्ली-जम्मू रूट पर चलने वाली एक स्लीपर बस को जम्मू के नरवाल इलाके में रोका गया. इस बस का रजिस्ट्रेशन नंबर MP07 ZT-7771 था. बस की गहन तलाशी लेने पर 'Altorex-CD सिरप' की 750 बोतलें बरामद हुईं, जिन्हें सामान रखने वाले कंपार्टमेंट में छिपाकर रखा गया था.

दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में बस ड्राइवर स्वर्ण सिंह और जोगिंदर सिंह (जो सांबा के स्वांखा मोड़ का रहने वाला है) को गिरफ्तार किया है. स्वर्ण सिंह सांबा के बारी ब्राह्मणा का निवासी है, जबकि जोगिंदर सिंह सांबा के स्वांखा मोड़ का निवासी है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह सिंडिकेट दिल्ली से नशीला, साइकोट्रोपिक कफ सिरप खरीदता था, उसे जम्मू लाता था और फिर स्थानीय युवाओं को बहुत ज़्यादा कीमतों पर बेचता था.

ANTF ने बढ़ाया जांच का दायरा

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए में जुट गई है और सिंडिकेट के अन्य लोगों की तलाश कर रही है. ऐसे में जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां होने की संभावना है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का ये कदम ड्रग तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने और जम्मू-कश्मीर को ड्रग-मुक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराती है. इसके साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वो ड्रग तस्करी या बिक्री के बारे में विश्वसनीय जानकारी पुलिस के साथ साझा करें ताकि ड्रग अपराधियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा सके.

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