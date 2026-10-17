Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirउमर अब्दुल्ला सरकार को BJP ने घेरा, टूटे वादे और विफल शासन का आरोप

उमर अब्दुल्ला सरकार को BJP ने घेरा, टूटे वादे और विफल शासन का आरोप

जम्मू कश्मीर बीजेपी में NC सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने दो सालों में न तो वादे पूरे किए गए और न ही शासन ठीक से चल पाया. बीजेपी ने कई अलग मुद्दों पर भी घेरा.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 17 Oct 2026 07:45 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार बने हुए 2 साल पूरे हो गए हैं और इन दो सालों को लेकर बीजेपी ने उमर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उमर सरकार पर दो साल के टूटे वादे, विफल शासन  का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सरकार से जवाबदेही मांगी है. जम्मू कश्मीर बीजेपी में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले दो सालों में न तो वादे पूरे किए गए और न ही शासन ठीक से चल पाया. बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उसने चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे करके जनता की उम्मीदें तो बढ़ाईं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस परिणाम नहीं दिए.

उन्होंने रोजगार, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और कल्याणकारी वादों पर सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता को बहाने नहीं, बल्कि जवाब चाहिए. उन्होंने युवाओं, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से किए गए वादों का पूरा हिसाब-किताब मांगा.

बीजेपी की जम्मू सरकार को चुनौती 

बीजेपी प्रवक्ता जी. एल. रैना ने सरकार को चुनौती दी कि वो पिछले दो सालों का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करें. उन्होंने पंचायत, BDC और DDC चुनावों में हुई देरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इस तरह की लंबी देरी से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. साथ ही, उन्होंने रोजगार और बिजली से जुड़े वादों पर सरकार की प्रगति को लेकर भी सवाल खड़े किए.

महिलाओं के मुद्दों पर भी घेरा

पार्टी ने नेशनल कांफ्रेंस  के चुनावी घोषणा-पत्र और उसे लागू करने के बीच के अंतर को उजागर किया, खासकर महिलाओं के कल्याण से जुड़े मामलों में. उन्होंने पूछा कि गरीब परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने ₹5,000 की सहायता, महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन, 12 मुफ्त LPG सिलेंडर, शादी के लिए बढ़ी हुई सहायता राशि, यूनिवर्सिटी स्तर तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और महिला उद्यमियों को समर्थन देने के वादों का क्या हुआ? उन्होंने जम्मू-कश्मीर में महिला आयोग के गठन में हो रही देरी पर भी स्पष्टीकरण मांगा.

बीजेपी ने एक पारदर्शी, तथ्यों पर आधारित और सत्यापित रिपोर्ट कार्ड की मांग की. पार्टी ने कहा कि इसमें घोषणा-पत्र के हर प्रमुख वादे की स्थिति, उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की जानकारी और अभी तक पूरे न हुए वादों को पूरा करने की समय-सीमा शामिल होनी चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
उमर अब्दुल्ला सरकार के 2 साल, BJP ने मांगा रिपोर्ट कार्ड, अधूरे वादों पर घेरा
उमर अब्दुल्ला सरकार के 2 साल, BJP ने मांगा रिपोर्ट कार्ड, अधूरे वादों पर घेरा
जम्मू और कश्मीर
IAS अधिकारी के वीडियो पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'अगर मैं पद पर होता तो...'
IAS अधिकारी के वीडियो पर फारूक अब्दुल्ला बोले, 'अगर मैं पद पर होता तो...'
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर: IAS की बदसलूकी पर भड़की PDP, JKAS ने किया 'पेन-डाउन' हड़ताल का आह्वान
श्रीनगर: महिला अधिकारी से दुर्व्यवहार पर J&K में हड़ताल, भड़की PDP
जम्मू और कश्मीर
JKAS महिला अधिकारी के समर्थन में CM उमर अब्दुल्ला, बोले- '...लेकिन IAS पर हमारा नियंत्रण नहीं'
JKAS महिला अधिकारी के समर्थन में CM उमर अब्दुल्ला, बोले- '...लेकिन IAS पर हमारा नियंत्रण नहीं'
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में CM योगी या अखिलेश? विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे
यूपी में CM योगी या अखिलेश? विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे
इंडिया
अभिजीत दीपके की हिरासत पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
क्रिकेट
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
इंडिया
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
बॉलीवुड
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब
नेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब
Home Tips
Mattress Care Tips: नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल
नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल
कार
भारत में MG Astor का सफर हुआ खत्म, आखिर क्यों बंद हुई इस SUV की बिक्री?
भारत में MG Astor का सफर हुआ खत्म, आखिर क्यों बंद हुई इस SUV की बिक्री?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget