Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न ने की हड़ताल, स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग

जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न ने की हड़ताल, स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग

जम्मू-कश्मीर में 7 साल से स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग पूरी न होने पर मेडिकल इंटर्न आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 31 Aug 2026 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में सोमवार (31 अगस्त) से सैकड़ों MBBS और BDS मेडिकल इंटर्न अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. इंटर्न ने सभी सरकारी अस्पतालों से अपनी सेवाएं वापस लेने का फैसला किया है. उनकी मुख्य मांग मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की है. मेडिकल इंटर्न का कहना है कि सरकार द्वारा करीब 7 साल पहले बनाई गई कमेटी ने स्टाइपेंड बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया.

इंटर्न मौजूदा 12,300 रुपये के मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा रकम में आज के समय में काम करना और रोजमर्रा के खर्च पूरे करना बेहद मुश्किल है.

मेडिकल इंटर्न के मुताबिक, सरकार की कमेटी ने इंटर्नशिप स्टाइपेंड को बढ़ाकर 26,350 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की थी. इसके बावजूद इस सिफारिश को लागू करने के लिए अब तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ.

श्रीनगर में सिविल सचिवालय समेत 21 कार्यालय होंगे शिफ्ट, जानें क्यों

मामला संबंधित विभागों के बीच फाइलों में घूमता रहा और स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला आगे नहीं बढ़ सका. इंटर्न का आरोप है कि लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक देरी की वजह से उन्हें मजबूर होकर हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है.

कम स्टाइपेंड को लेकर अधिकारियों की ओर से भी माना गया है कि यह रकम लंबे समय से नहीं बढ़ी है. दूसरी तरफ, इंटर्न का काम, ड्यूटी के घंटे और रहने-खाने का खर्च लगातार बढ़ा है.

12,300 रुपये में गुजारा करना मुश्किल- डॉक्टर

एक युवा डॉक्टर ने कहा, "सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी करने वाले युवा डॉक्टरों को अभी भी हर महीने 12,300 रुपये ही मिलते हैं. यह रकम काम पर आने-जाने और खाने-पीने जैसे बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए भी बहुत कम है."

इंटर्न का कहना है कि उन्हें सिर्फ सामान्य ड्यूटी तक सीमित नहीं रखा जाता. कई बार उनकी तैनाती इमरजेंसी, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और दूसरे क्लिनिकल क्षेत्रों में होती है. वे मरीजों की देखभाल में डॉक्टरों और अस्पताल की टीम की मदद करते हैं. इसके अलावा लंबी और रात की शिफ्ट के साथ OPD में भी उनकी अहम भूमिका रहती है.

रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठनों ने भी इंटर्न की मांग का समर्थन किया है. उनका कहना है कि इमरजेंसी यूनिट, इनपेशेंट वार्ड और इंटेंसिव-केयर जैसी जगहों पर इंटर्न की भूमिका अस्पतालों के कामकाज में महत्वपूर्ण है.

दूसरे राज्यों से तुलना में J&K काफी पीछे

स्टाइपेंड को लेकर इंटर्न का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में उन्हें देश के कई दूसरे राज्यों और संस्थानों की तुलना में काफी कम रकम मिल रही है. कर्नाटक, केंद्रीय संस्थानों और AIIMS में इंटर्नशिप स्टाइपेंड करीब 30,000 रुपये है. पश्चिम बंगाल में यह लगभग 28,892 रुपये और असम में करीब 31,500 रुपये है.

वहीं, उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने हाल ही में MBBS और BDS इंटर्न के लिए स्टाइपेंड बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी है. ऐसे में जम्मू-कश्मीर के इंटर्न का कहना है कि उन्हें भी दूसरे राज्यों के बराबर सम्मानजनक स्टाइपेंड मिलना चाहिए.

GMC अनंतनाग के एक मेडिकल इंटर्न ने कहा, "अब J&K के इंटर्न ने घोषणा की है कि उनके पास काम रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और आज से सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में मेडिकल इंटर्न काम नहीं करेंगे."

सालाना बढ़ोतरी की व्यवस्था बनाने की सलाह

GMC श्रीनगर के एक सीनियर फैकल्टी का कहना है कि स्टाइपेंड में हर साल नियमित बढ़ोतरी की व्यवस्था करना बेहतर होगा. उनका सुझाव है कि स्थायी कर्मचारियों के लिए DA यानी महंगाई भत्ते की तरह इंटर्न के स्टाइपेंड में भी हर साल 5 से 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 2019 के बाद स्पष्ट कारणों से जम्मू-कश्मीर में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकी.

स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग अचानक सामने नहीं आई है. जून में J&K मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सरकार से इंटर्न के स्टाइपेंड की समीक्षा करने और इसे केंद्र सरकार के नियमों के करीब लाने की मांग की थी.

एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया था कि GMC अनंतनाग में स्टाइपेंड को लेकर चिंता जताने वाले कुछ इंटर्न को कथित तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा.

रेजिडेंट डॉक्टरों समेत कई संगठनों का समर्थन

GMC श्रीनगर और उससे जुड़े अस्पतालों की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी मेडिकल इंटर्न की मांग का समर्थन किया है. एसोसिएशन ने 30,000 रुपये के स्टाइपेंड की मांग को जायज बताया और अधिकारियों से मामले का जल्द समाधान निकालने की अपील की है.

एबीपी न्यूज की खबर का असर, कश्मीरी माइग्रेंट कैंपों को 82 करोड़ मंजूर

डॉक्टरों के कई अन्य संगठन भी इंटर्न के समर्थन में सामने आए हैं. अब नजर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार पर है. देखना होगा कि सरकार 7 साल पुरानी सिफारिश को लागू करके स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला करती है या फिर मामला एक बार फिर विभागीय प्रक्रिया और प्रशासनिक देरी में फंस जाता है.

और पढ़ें
Published at : 31 Aug 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS J&K Healthcare
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न ने की हड़ताल, स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग
जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न ने की हड़ताल, स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर में सिविल सचिवालय समेत 21 कार्यालय होंगे शिफ्ट, जानें क्यों
श्रीनगर में सिविल सचिवालय समेत 21 कार्यालय होंगे शिफ्ट, जानें क्यों
जम्मू और कश्मीर
एबीपी न्यूज की खबर का असर, कश्मीरी माइग्रेंट कैंपों को 82 करोड़ मंजूर
एबीपी न्यूज की खबर का असर, कश्मीरी माइग्रेंट कैंपों को 82 करोड़ मंजूर
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नहीं होगा SSR, अगले साल से शुरू हो सकता है SIR
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नहीं होगा SSR, अगले साल से शुरू हो सकता है SIR
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बस मां-बाप के शव मिल जाएं तो...', रुला देंगी नेपाल में अपनों को खोने वालों की कहानियां
'बस मां-बाप के शव मिल जाएं तो...', रुला देंगी नेपाल में अपनों को खोने वालों की कहानियां
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
विश्व
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
बॉलीवुड
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख, छलका दर्द
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख
महाराष्ट्र
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
जनरल नॉलेज
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
ऑटो
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget