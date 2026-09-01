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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirराहुल गांधी पर FIR से भड़की कांग्रेस, जम्मू में BJP पर हल्लाबोल

राहुल गांधी पर FIR से भड़की कांग्रेस, जम्मू में BJP पर हल्लाबोल

राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में दर्ज FIR के विरोध में जम्मू में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता तारिक कारा के नेतृत्व में BJP-RSS पर निशाना साधा गया.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 01 Sep 2026 11:59 AM (IST)
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जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में दर्ज एफआईआर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक कारा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन जम्मू शहर के साथ-साथ अलग-अलग जिलों में भी किया गया. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने हल्द्वानी की घटना का विरोध करने पर राहुल गांधी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से एफआईआर दर्ज की है.

जम्मू के शहीदी चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे. इस दौरान जम्मू शहरी और ग्रामीण इकाइयों के नेताओं के साथ पार्टी के अलग-अलग विंग्स के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. कांग्रेस और महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे लेकर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

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प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दलितों के अपमान और खासकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का मुद्दा उठाया. कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया.

‘राहुल गांधी किसी और FIR से नहीं डरते’

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक कारा ने कहा, “राहुल गांधी किसी और एफआईआर से नहीं डरते, क्योंकि उनके खिलाफ पहले से ही 36 झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस दुर्भावनापूर्ण एफआईआर के पीछे एक मजबूत और छिपा हुआ संदेश है.”

उन्होंने कहा कि संदेश यह है कि जो लोग दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं या जो दलित खुद अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी सरकार कार्रवाई करेगी. जबकि अत्याचार या अन्याय करने वालों को बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी तारीफ की जाएगी.

कारा ने कहा कि मोदी-शाह देश के युवाओं और छात्रों के साथ हो रहे अन्याय और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी को मिल रहे बढ़ते समर्थन और लोकप्रियता से डरे हुए हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कल से अलग-अलग जिला मुख्यालयों पर मोदी सरकार और बीजेपी की इन बदले की भावना वाली और दलित-विरोधी कार्रवाइयों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगी.

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तारिक कारा ने कहा कि बीजेपी-आरएसएस के शासन में देश में एससी और एसटी के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचारों से लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व के साथ खड़ी है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में भी अलग-अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

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Published at : 01 Sep 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI JAMMU KASHMIR NEWS
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