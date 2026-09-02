J&K में सड़क पर सियासी संग्राम! BJP-NC का एक-दूसरे के खिलाफ मार्च
प्रदर्शनकारी श्रीनगर में सिविल सचिवालय की ओर मार्च करने और उसका घेराव करने की योजना बना रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सीधे जवाबदेही की मांग की जा सके.
जम्मू-कश्मीर में सड़क और विरोध की राजनीति का टकराव होने वाला है. सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्य विपक्षी पार्टी BJP, दोनों ने बुधवार, 2 सितंबर को एक-दूसरे के खिलाफ मार्च करने का ऐलान किया है और एक-दूसरे पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनाव में किए गए वादों को पूरा न करने, भ्रष्टाचार और बिजली की ऊंची दरों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की सरकार के खिलाफ 2 सितंबर को श्रीनगर में एक बड़ा विरोध मार्च और सचिवालय घेराव करने की घोषणा की है. वहीं, सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसी दिन BJP के खिलाफ जवाबी विरोध प्रदर्शन करने और श्रीनगर व जम्मू में BJP दफ्तरों का घेराव करने का ऐलान किया है.
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पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की, "नेशनल कॉन्फ्रेंस कल श्रीनगर और जम्मू में BJP मुख्यालय का शांतिपूर्ण घेराव करेगी और संसद व भारत के सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों के लिए जवाबदेही की मांग करेगी."
सिविल सचिवालय का घेराव करेंगे बीजेपी नेता
BJP के प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ नेता करेंगे, जिनमें J&K BJP अध्यक्ष सत शर्मा, सांसद जुगल किशोर शर्मा और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा शामिल हैं. इस प्रदर्शन का मकसद प्रशासनिक मुख्यालय तक पहुंच को रोकना है. प्रदर्शनकारी श्रीनगर में सिविल सचिवालय की ओर मार्च करने और उसका घेराव करने की योजना बना रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सीधे जवाबदेही की मांग की जा सके.
बिजली दरों की बढ़ोत्तरी पर आक्रोश
BJP इस मार्च के लिए बिजली दरों में हाल ही में हुई 6.8% से 7% की बढ़ोतरी को मुख्य वजह बता रही है. साथ ही, वह NC पर नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रही है. क्योंकि पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद बिजली की दरें बढ़ा दीं.
बिजली बिलों के अलावा, BJP आउटसोर्सिंग के जरिए रिश्तेदारों की कथित तौर पर पिछले दरवाजे से की गई नियुक्तियों, लंबे समय से लंबित पंचायती राज (स्थानीय निकाय) चुनावों में भारी देरी और युवाओं की बेरोजगारी की समस्या का समाधान न होने को लेकर भी विरोध कर रही है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया ध्यान भटकाने वाला स्टंट
जब BJP कश्मीर की सड़कों पर यह मोर्चा खोल रही है, तो सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले तो इस कदम को जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया गया महज एक राजनीतिक स्टंट बताकर खारिज करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसने इन मुद्दों पर BJP की राजनीतिक बढ़त को खत्म करने के लिए जवाबी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.
उमर अब्दुल्ला सरकार आंतरिक और बाहरी दोनों वजहों से मुश्किल में है. श्रीनगर से पार्टी सांसद आगा रूहुल्लाह ने पार्टी और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया, उसके बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई और अब स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर मेडिकल इंटर्न की हड़ताल ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. और दोनों पक्षों के बीच होने वाला टकराव पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि इसमें हिंसा भड़कने की भी आशंका है.
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