Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K में सड़क पर सियासी संग्राम! BJP-NC का एक-दूसरे के खिलाफ मार्च

J&K में सड़क पर सियासी संग्राम! BJP-NC का एक-दूसरे के खिलाफ मार्च

प्रदर्शनकारी श्रीनगर में सिविल सचिवालय की ओर मार्च करने और उसका घेराव करने की योजना बना रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सीधे जवाबदेही की मांग की जा सके.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 02 Sep 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में सड़क और विरोध की राजनीति का टकराव होने वाला है. सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्य विपक्षी पार्टी BJP, दोनों ने बुधवार, 2 सितंबर को एक-दूसरे के खिलाफ मार्च करने का ऐलान किया है और एक-दूसरे पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनाव में किए गए वादों को पूरा न करने, भ्रष्टाचार और बिजली की ऊंची दरों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की सरकार के खिलाफ 2 सितंबर को श्रीनगर में एक बड़ा विरोध मार्च और सचिवालय घेराव करने की घोषणा की है. वहीं, सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसी दिन BJP के खिलाफ जवाबी विरोध प्रदर्शन करने और श्रीनगर व जम्मू में BJP दफ्तरों का घेराव करने का ऐलान किया है.

यह भी पढ़ें: कश्मीर: पहलगाम में तेज बारिश का कहर, मुख्य बाजार में घुसा पानी

पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की, "नेशनल कॉन्फ्रेंस कल श्रीनगर और जम्मू में BJP मुख्यालय का शांतिपूर्ण घेराव करेगी और संसद व भारत के सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों के लिए जवाबदेही की मांग करेगी."

सिविल सचिवालय का घेराव करेंगे बीजेपी नेता 

BJP के प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ नेता करेंगे, जिनमें J&K BJP अध्यक्ष सत शर्मा, सांसद जुगल किशोर शर्मा और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा शामिल हैं. इस प्रदर्शन का मकसद प्रशासनिक मुख्यालय तक पहुंच को रोकना है. प्रदर्शनकारी श्रीनगर में सिविल सचिवालय की ओर मार्च करने और उसका घेराव करने की योजना बना रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सीधे जवाबदेही की मांग की जा सके.

बिजली दरों की बढ़ोत्तरी पर आक्रोश 

BJP इस मार्च के लिए बिजली दरों में हाल ही में हुई 6.8% से 7% की बढ़ोतरी को मुख्य वजह बता रही है. साथ ही, वह NC पर नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रही है. क्योंकि पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद बिजली की दरें बढ़ा दीं.

बिजली बिलों के अलावा, BJP आउटसोर्सिंग के जरिए रिश्तेदारों की कथित तौर पर पिछले दरवाजे से की गई नियुक्तियों, लंबे समय से लंबित पंचायती राज (स्थानीय निकाय) चुनावों में भारी देरी और युवाओं की बेरोजगारी की समस्या का समाधान न होने को लेकर भी विरोध कर रही है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया ध्यान भटकाने वाला स्टंट 

जब BJP कश्मीर की सड़कों पर यह मोर्चा खोल रही है, तो सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले तो इस कदम को जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया गया महज एक राजनीतिक स्टंट बताकर खारिज करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसने इन मुद्दों पर BJP की राजनीतिक बढ़त को खत्म करने के लिए जवाबी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.

उमर अब्दुल्ला सरकार आंतरिक और बाहरी दोनों वजहों से मुश्किल में है. श्रीनगर से पार्टी सांसद आगा रूहुल्लाह ने पार्टी और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया, उसके बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई और अब स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर मेडिकल इंटर्न की हड़ताल ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. और दोनों पक्षों के बीच होने वाला टकराव पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि इसमें हिंसा भड़कने की भी आशंका है.

यह भी पढ़ें: कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने की बैठक, आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश

Published at : 02 Sep 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
J&K में सड़क पर सियासी संग्राम! BJP-NC का एक-दूसरे के खिलाफ मार्च
J&K में सड़क पर सियासी संग्राम! BJP-NC का एक-दूसरे के खिलाफ मार्च
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर: पहलगाम में तेज बारिश का कहर, मुख्य बाजार में घुसा पानी
कश्मीर: पहलगाम में तेज बारिश का कहर, मुख्य बाजार में घुसा पानी
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने की बैठक, आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश
कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने की बैठक, आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश
जम्मू और कश्मीर
'मेडिकल इंटर्न्स का बढ़े स्टाइपेंड, सरकार तुरंत...', इल्तिजा मुफ्ती की मांग
'मेडिकल इंटर्न्स का बढ़े स्टाइपेंड, सरकार तुरंत...', इल्तिजा मुफ्ती की मांग
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत का 'शिकारी' रुद्रास्त्र- 500 KM रेंज, 400 की स्पीड, ताकत देख कांप रहा PAK
भारत का 'शिकारी' रुद्रास्त्र- 500 KM रेंज, 400 की स्पीड, ताकत देख कांप रहा PAK
बिहार
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
विश्व
संगमरमर की प्लेट और कांगड़ा चाय... पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं क्या-क्या गिफ्ट दिए
संगमरमर की प्लेट और कांगड़ा चाय... पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं क्या-क्या गिफ्ट दिए
क्रिकेट
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' ने ओपनिंग वीक पर किया कमाल, 'धुरंधर' से 'छावा' तक इन 10 फिल्मों को चटाई घूल
'टॉक्सिक' ने ओपनिंग वीक पर किया कमाल, 'धुरंधर' से 'छावा' तक को दी मात
इंडिया
'कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ रील', बंगाल BJP विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बरसे
'कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ रील', बंगाल BJP विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बरसे
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज झमाझम बारिश के आसार, बदलेगा मौसम का मिजाज, रहें सतर्क
दिल्ली में आज झमाझम बारिश के आसार, बदलेगा मौसम का मिजाज, रहें सतर्क
शिक्षा
रील्स से गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन परेशान क्यों, 24 घंटे में क्यों बदला फैसला?
रील्स से गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन परेशान क्यों, 24 घंटे में क्यों बदला फैसला?
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget