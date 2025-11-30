हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने रविवार (30 नवंबर) को शिमला स्थित राजीव भवन में विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया. इस समारोह में कांग्रेस हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कैबिनेट मंत्री, कांग्रेसी विधायक और वरिष्ठ नेताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही.

पदभार सौंपने के बाद निवर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विश्वास जताया कि विनय कुमार दिन-रात मेहनत कर संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे आगामी चुनावों में पार्टी को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि वह संगठन की मजबूती के लिए दिन रात काम करें और इसे मजबूत बनाएं ताकी चुनाव में हमें सफलता मिले.

11 दिसंबर को युद्ध में बदलेगी लड़ाई- सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि डॉ. वाईएस परमार के बाद पहली बार सिरमौर जिले को प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है. उन्होंने प्रतिभा सिंह के तीन वर्ष के कार्यकाल की सराहना की और कहा कि उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा.

सीएम सुक्खू ने विरोधी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि 11 दिसंबर को कांग्रेस की लड़ाई युद्ध में बदलेगी. उन्होंने दावा किया कि पड्डल मैदान में बड़ी रैली होगी, जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, और भाजपा को हराना कोई बड़ी बात नहीं है. उन्होंने ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) को बंद करने की अफवाहों को भी खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार ओपीएस बंद नहीं करेगी.

विनय कुमार ने जताया आभार

पदभार ग्रहण करते हुए विनय कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम अग्निहोत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वह मिली जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वाह करेंगे.

विनय कुमार ने अपनी योजना बताते हुए कहा कि वह दो माह के भीतर नई कार्यकारिणी गठित कर संगठन को मजबूत करेंगे, जिसमें वरिष्ठों के साथ युवाओं और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा. दिल्ली से शिमला आते समय परवाणू, सोलन व अन्य स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया.