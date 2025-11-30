उत्तर भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में एक ओर जहां सांसों पर संकट है, अब वहीं केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट ने साफ पानी पर भी गहराते संकट की ओर इंगित किया है. वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि देशभर से एकत्र किए गए कुल नमूनों में से 13 से 15 प्रतिशत में यूरेनियम संदूषण पाया गया है. यह रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक की गई.

जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूजल बोर्ड की यह रिपोर्ट 2024 में पूरे भारत से एकत्र किए गए पानी के लगभग 15,000 नमूनों पर आधारित है. रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में 86 जगहों पर भूजल की जांच की गई, जिनमें से कई जगहों के नमूने पेयजल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय मानकों से अधिक संदूषित पाए गए.

कुल 83 नमूनों का विश्लेषण

रिपोर्ट में कहा गया, 'कुल मिलाकर इससे पता चलता है कि भारत में अधिकांश भूजल पीने लायक हैं, लेकिन कुछ इलाकों में यूरेनियम की मात्रा बढ़ रही है. इसलिए नियमित जांच और स्थानीय स्तर पर सुधार आवश्यक हैं, ताकि पेयजल की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.'

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुल 83 नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 24 नमूनों में यूरेनियम का स्तर अधिक पाया गया. यह कुल एकत्र किए गए नमूनों का लगभग 13.35 से 15.66 प्रतिशत है.

केंद्रीय भूजल बोर्ड ने कहा, 'भूजल में यूरेनियम संदूषण की सबसे अधिक समस्या उत्तर-पश्चिम भारत में पाई गई, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. संभवतः इसकी वजह भू-जनित कारणों, भूजल स्तर में कमी और अन्य कारक हैं.'

कौन से राज्य में पानी की क्या स्थिति?

उत्तर प्रदेश

EC ज्यादा होना काफ़ी कम है, जो 2.33% सैंपल पर है.

फ्लोराइड ज्यादा होना 4.05% पर मामूली है, कुछ लोकल जगहों पर.

नाइट्रेट कंटैमिनेशन आम है, कई अलर्ट हैं; कुछ आर्सेनिक और मैंगनीज ज्यादा हैं.

सिंचाई के लिए सही होने की चिंता है, 13.65% सैंपल RSC लिमिट से ज्यादा हैं, जो सोडियम के खतरे का संकेत देते हैं.

उत्तराखंड

EC ज्यादा होने की कोई रिपोर्ट नहीं (0%).

फ्लोराइड ज्यादा होना बहुत कम, 1.21%.

RSC ज्यादा होना ज्यादा, 41.94%, सिंचाई में सोडियम की समस्या हो सकती है.

बिहार

EC ज्यादा होना कम (0.86%).

फ्लोराइड ज्यादा होना 6.68%.

नाइट्रेट कंटैमिनेशन खास है; गंगा बेसिन ज़ोन में आर्सेनिक एक बड़ी समस्या है.

लोकल गंभीर SAR समस्याएँ, जिनकी वैल्यू 505 तक देखी गई; सिंचाई का खतरा है.

दिल्ली NCR

33.33% सैंपल में EC बहुत ज्यादा है, जो बड़े पैमाने पर खारेपन का संकेत है.

फ्लोराइड 17.78% ज्यादा है.

34.8% सैंपल में SAR लिमिट 26 से ज्यादा और 51.11% RSC ज्यादा होने के साथ सिंचाई का सबसे ज्यादा खतरा है.

महाराष्ट्र

EC की थोड़ी समस्या: 2.56% सैंपल EC लिमिट से ज्यादा हैं.

फ्लोराइड 1.79% से कम ज्यादा है.

कुछ नाइट्रेट और ट्रेस मेटल अलर्ट, ज्यादातर लोकल हैं.

राजस्थान

47.12% सैंपल में देश भर में EC सबसे ज्यादा है, खारेपन के गंभीर हॉटस्पॉट हैं.

फ्लोराइड भी 41.06% से ज्यादा है.

नाइट्रेट कंटैमिनेशन और यूरेनियम ज्यादा पाया गया.

12% सैंपल में SAR > 26 होने पर सिंचाई की चिंता और 24.42% RSC ज्यादा है.

मध्य प्रदेश

EC ज्यादा है, 0.83%.

फ्लोराइड ज्यादा है, कम से कम 0.96%.

नाइट्रेट अलर्ट हैं, लेकिन स्थिति आम तौर पर ठीक है.

हरियाणा

EC ज्यादा है, 20.59% सैंपल में, खारेपन की चिंता है.

फ्लोराइड ज्यादा है, 21.82%, बड़ी समस्या है.

नाइट्रेट और हेवी मेटल कंटैमिनेशन की चेतावनी है, जिसमें यूरेनियम हॉटस्पॉट भी शामिल हैं.

RSC ज्यादा है, 15.54%, सिंचाई के जोखिम वाले इलाके हैं.

पंजाब

EC ज्यादा है, 7.01%, ठीक-ठाक लेकिन ध्यान देने लायक.

फ्लोराइड ज्यादा है, 11.24%.

यूरेनियम और नाइट्रेट कंटैमिनेशन अलर्ट.

RSC ज्यादा है, 24.60%.

झारखंड

EC ज्यादा नहीं है पता चला.

फ्लोराइड 3.94% ज्यादा है.

नाइट्रेट और ट्रेस मेटल की थोड़ी दिक्कतें बताई गईं.

गुजरात

EC 18.28% ज्यादा है, खासकर तटीय और सूखे इलाकों में.

फ्लोराइड 9.06% ज्यादा है.

यूरेनियम कंटैमिनेशन हॉटस्पॉट देखे गए.

छत्तीसगढ़

EC बहुत कम ज्यादा है, 0.12% ज्यादा है.

फ्लोराइड ठीक-ठाक ज्यादा है, 2.65% ज्यादा है.

ग्राउंडवाटर की क्वालिटी ज्यादातर अच्छी है, कुछ अलग-अलग कंटैमिनेशन स्पॉट हैं.

हिमाचल प्रदेश

EC ज्यादा नहीं है.

फ्लोराइड ज्यादा है (1.24%).

ग्राउंडवाटर की क्वालिटी ज्यादातर BIS लिमिट के हिसाब से है.

जम्मू और कश्मीर

EC ज्यादा नहीं है.

फ्लोराइड ज्यादा होने की कोई खबर नहीं है.

सर्वे की गई जगहों पर ग्राउंडवाटर की क्वालिटी आम तौर पर बहुत अच्छी है.

क्या होता है EC, SAR और RSC?

EC: इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी

इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी की इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने की क्षमता को मापती है, जो पानी में घुले हुए आयन पर निर्भर करती है. यह पानी में सलिनिटी या टोटल डिज़ॉल्व्ड सॉलिड कंटेंट को दिखाता है. हाई EC का मतलब आमतौर पर हाई सलिनिटी होता है, जिससे पानी सिंचाई और पीने के लिए बहुत उचित नहीं रह जाता.

SAR: सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो

सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के मुकाबले सोडियम का रिलेटिव प्रोपोर्शन दिखाता है. इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए पानी कितना सही है, यह पता लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हाई SAR सोडियम जमा होने से मिट्टी की बनावट खराब कर सकता है.

RSC: रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट

रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के रिलेटिव कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन के कंसंट्रेशन का अंतर है. हाई RSC वैल्यू संभावित सोडियमिटी खतरों को दिखाते हैं, जो सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करने पर मिट्टी की हेल्थ पर असर डालते हैं.

इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से सलिनिटी का पता चलता है, जबकि SAR और RSC मिट्टी की केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर पर सोडियम से जुड़े असर को मापते हैं.

उधर, पर्यावरण कार्यकर्ता पंकज कुमार ने दिल्ली जल बोर्ड और अन्य को लिखे पत्र में कहा, 'दिल्ली के नागरिकों को यह जानने का मूलभूत अधिकार है कि उनके घरों तक पहुंचने वाला पानी कितना सुरक्षित है. हम मांग करते हैं कि लगभग 5,000 ट्यूबवेल संचालित करने वाला दिल्ली जल बोर्ड सभी चालू ट्यूबवेल और रैनी वेल की नवीनतम जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट (छह महीने से पुरानी न हों) सार्वजनिक करे.'